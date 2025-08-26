지난 25일 울산지점과 부전지점 통합 차별화된 종합자산관리 서비스 제공 예정

[헤럴드경제=정윤희 기자] 유진그룹 금융계열사 유진투자증권은 종합자산관리 역량을 강화하고 차별화된 고객서비스를 제공하기 위해 부산WM센터를 출범했다고 26일 밝혔다.

이번에 문을 연 부산WM센터는 기존 부산진구 부전동에 위치했던 부전지점을 해운대구 중동으로 이전하고, 울산지점과 통합해 새롭게 선보이는 유진투자증권의 경남권 거점 자산관리 특화점포다.

부산WM센터는 해운대구 중동 L타워 2층에 위치해 부산지하철 2호선 중동역과 도보 1분 거리에 있어 접근성이 높다. 총 18명의 전문 PB(Private Banker)가 상주하고 있다. 회사는 위탁매매와 금융상품 분야에 강점을 가진 기존 울산지점과 부전지점의 결합으로 종합자산관리 분야의 시너지를 기대하고 있다.

특히, 부산WM센터는 국내, 해외, 비상장, 금융상품 등 분야별 전담 PB를 배치해 해운대 지역 고액자산가, 금융법인 및 일반법인 등 고객 맞춤형 자산관리서비스를 제공할 계획이다. 또, 지역 고객과의 접점 확대와 차별화된 서비스 제공을 위해 투자설명회와 재테크 특강도 상시 운영한다.

유진투자증권은 부산WM센터 출범을 기념해 전날(25일) 주요 임직원이 참여하는 개점식을 가졌다. 이번 개점식에는 고경모 유진투자증권 대표이사, 유만식 WM본부장 등 주요 임직원들이 참석해 부산WM센터의 새로운 출발을 축하했다.

조성호 유진투자증권 부산WM센터장은 “경남지역 최고의 종합자산관리 센터로 거듭나기 위해 고객만족과 고객 수익률 제고를 최우선 목표로 삼아 차별화된 서비스를 제공하겠다”고 말했다.