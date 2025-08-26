4월 선보인 장류·홍초·드레싱 등 10종 “자체 생산 알룰로스와 자체기술 성과”

[헤럴드경제=강승연 기자] 대상 청정원은 ‘LOWTAG(로우태그)’ 제품군이 출시 100일 만에 누적 매출 100억원을 달성했다고 26일 밝혔다.

제품은 지난 4월 출시했다. 당류, 칼로리 등 식약처가 정한 저(低)·무(無) 강조표시를 직관적으로 표기한 ‘LOWTAG’ 엠블럼을 도입했다.

대상은 2023년 7월, 전북 군산 전분당 공장에서 생산한 ‘알룰로스’를 핵심 원료로 사용하고 있다. 또 ‘전자혀 기기’를 도입해 단맛의 패턴을 정밀하게 분석하고 다양한 대체당의 조합과 함량을 과학적으로 설계했다.

오는 9월에는 굴소스, 스위트칠리소스, 돈까스소스 등 새로운 소스류 3종의 출시를 앞두고 있다. 마요네즈, 케첩, 허니 머스타드, 양념치킨 등 소스류부터 고기양념장까지 확장해 연내 20종의 제품군을 완성할 계획이다. 인기 유튜브 채널과 협업해 콘텐츠도 제작한다.

고봉관 대상주식회사 편의소스팀장은 “LOWTAG를 저당 중심에서 저나트륨, 저지방 등 헬스&웰니스 소스류로 확대할 것”이라고 말했다.