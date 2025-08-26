9종 사전예약 최대 35%할인

[헤럴드경제=전새날 기자] 이마트는 올해 추석 자체 브랜드(PL) ‘자연주의’ 선물세트 물량을 확대했다고 26일 밝혔다. 자연주의는 이마트의 친환경·가치소비 PL이다. 유기농, 무농약 등 초신선상품과 가공식품을 취급한다.

2021년부터 2023년까지 3년간 이마트 자연주의 선물세트 매출은 연평균 8% 성장했다. 지난해 추석에는 10% 늘었다.

이마트는 올해 추석 사전 예약 기간 자연주의 과일 선물세트를 9종 선보인다. 자연주의 선물세트 1위인 ‘저탄소인증 사과/배 세트(12과)’는 할인율을 30%로 높였다. 가공 선물세트는 쌀전병, 전통음료 등 신상품 2종을 추가해 5종 선보인다. 또 자연주의 철학에 맞춰 과일 선물세트에 ‘생분해 에어캡’ 완충제를 사용하는 등 친환경 패키지도 확대 적용했다.

최인용 이마트 자연주의 바이어는 “자연주의 선물세트는 일반 선물세트 대비 가격대가 높지만, 품질을 인정받으며 구매 고객이 늘어나는 추세”라며 “고객의 건강한 라이프스타일을 위해 앞으로도 가치소비 상품을 선보일 것”이라고 말했다.