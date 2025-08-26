아시안·한식·양식 등 입점…전통주 판매

[헤럴드경제=정석준 기자] 신세계백화점 강남점이 지하 1층에 1200평 규모의 프리미엄 델리 전문관을 연다고 26일 밝혔다.

델리관은 작년 2월 ‘스위트 파크’와 6월 ‘하우스 오브 신세계’, 올해 2월 ‘신세계 마켓’에 이어 네 번째 리뉴얼 공간이다.

신세계백화점 강남점 식품관 영업 면적은 6000평으로 국내 최대다. 바로 옆 센트럴시티 파미에 스테이션을 합하면 1만평 규모다.

프리미엄 델리 전문관에는 아시안, 한식, 양식 등 다양한 분야의 식사를 고급 레스토랑에 준하는 수준으로 선보인다.

싱가포르식 레시피의 미쉐린 빕그루망 ‘윈디그리노스’를 비롯해 ‘남스 델리’(태국) ‘구오만두’(중국), ‘교토 오니마루’(일본), ‘블루 버터플라이’(베트남) 등 다양한 아시안 음식이 준비됐다.

한식 부문에는 미쉐린 1스타 레스토랑 오너쉐프인 ‘서연’, 제주 숙성도의 덮밥브랜드 ‘화돈점정’이 자리한다.

제철 채소를 샐러드바처럼 구매할 수 있는 ‘베지 스튜디오’, 포케·샐러드 전문점 ‘와사비 그린’ 등 최신 트렌드를 반영한 메뉴도 선보인다.

‘베키아에누보 가스트로’ ‘베통 키츠네트’ ‘고디바 크레페’ 등은 이번 프리미엄 델리 전문관에 첫 매장을 연다.

이외에도 큐레이션 전문 매장으로 꾸며진 건강전문관과 전주이강주, 문배주양조원 등 양조장과 협업한 전통주 전문관도 개점한다.

최원준 신세계백화점 식품담당 상무는 “신세계 강남점 식품관 완성은 8년여 간의 도전과 혁신이 만든 결과물”이라며 “앞으로도 신세계백화점은 차별화된 콘텐츠와 서비스 혁신을 이어가며 오프라인 공간만이 줄 수 있는 가치를 제시할 것”이라고 말했다.