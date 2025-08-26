협력사에 맞춤형 장비, 교육·훈련 제공

[헤럴드경제=박혜원 기자] LG화학이 협력사의 안전한 작업 환경을 위한 지원 사업을 시작한다고 26일 밝혔다.

LG화학의 이번 지원 사업은 협력사인 케이에스콤푸레샤, 선우켐텍, ㈜지우텍, ㈜부승화학, 비유에스 주식회사, ㈜태화산업 등을 대상으로 이뤄진다. 이들 기업에 맞춤형 장비를 지원하고 교육과 훈련을 제공함으로써 안전관리 체계를 강화할 계획이다. 특히 수작업 공정을 자동화 설비로 교체하고,작업자에게 어깨 보조 근력장비를 지원해 작업 피로도를 줄일 수 있도록 한다.

이동식 랩핑기를 지원받은 ㈜부승화학 관계자는 “LG화학의 설비 지원 덕분에 작업 효율이 올라가고 작업 환경이 한층 안전해지면서 직원들의 만족도가 높아졌다”는 소감을 전했다.

이밖에 ㈜태화산업의 국제방폭(IECEX) 인증 획득을 지원하는 사업도 함께 추진한다. IECEX란 발 위험이 있는 환경에서 전기·전자 기기, 시스템의 안전성을 보장하는 국제 인증 제도다.

LG화학 CSSO 고윤주 전무는 “협력사와 당사의 안전을 함께 확보하겠다는 의지를 담아 이번 사업을 시작했다” 라며, “상생과 안전이라는 가치를 바탕으로 협력사와의 환경안전 신뢰 관계를 더욱 공고히 하겠다” 고 말했다.