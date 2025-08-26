민주당-정부, 예산안 당정협의

[헤럴드경제=안대용·한상효 기자] 더불어민주당과 정부가 26일 ‘2026년 예산안 당정협의’를 열고 내년도 예산안에 대해 논의했다. 정부는 내년 예산안과 관련해 ▷기술이 주도하는 초혁신 경제 달성 ▷기본이 튼튼한 사회 마련을 통한 모두의 성장 ▷국민의 안전과 국익 중심의 외교 안보 등에 초점을 맞췄다고 밝혔다.

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 이날 오전 국회 의원회관에서 열린 당정협의 모두발언에서 “2026년 예산안의 3대 투자 중점”이라며 이같이 말했다.

구 부총리는 “2026년 예산안은 이재명 정부의 첫 예산안으로, 성과를 중심으로 줄일 것은 줄이거나 없애고 해야 할 일에는 과감하게 집중 투자해 회복과 성장을 견인하는 데 집중했다”며 “재정이 마중물이 되어 민생 안정과 경제 활력을 제고할 수 있도록 가용 재원을 최대한 활용하고 초혁신 선도 경제로의 대전환을 통해 중장기적인 성장 동력도 확보했다”고 했다. 그러면서 “이를 통해 궁극적으로는 지속 가능한 재정으로 이어지는 선순환 구조를 마련하는 데 역점을 두었다”고 설명했다.

구 부총리는 먼저 “기술 주도의 초혁신 경제를 뒷받침하겠다”며 “AI(인공지능) 3대 강국으로 도약하기 위해 국내의 우수한 제조 역량을 활용한 피지컬 AI 선도 사업에 집중 투자하고 국민 생활 전반의 AI를 도입하겠다”고 밝혔다.

이어 “미래 성장 동력을 선점할 수 있도록 R&D(기술개발)에 역대 최대로 투자하고 K-컬처의 글로벌 확산을 뒷받침하겠다”고 했다. 그러면서 “통상 현안 대응을 위해 글로벌 통상 협력을 추진하고, RE100산단 등 에너지 전환에도 집중 투자하겠다”고 했다.

구 부총리는 또 “우리 국민 모두를 포용하고 함께 성장하는 기본이 튼튼한 사회를 만들겠다”고 밝혔다.

구 부총리는 “지역의 교육, 산업, 생활 여건 등 전반에 투자해 지방을 성장의 거점으로 자리매김하겠다”며 “아동, 청년, 어르신 세대별 맞춤형 지원으로 저출생과 고령화라는 인구 위기에 대비하겠다. 저소득층 장애인을 두텁게 지원하고 산재 예방 등 근로자 보호를 통해 따뜻한 공동체 구축에도 힘쓰겠다”고 했다.

아울러 “국민의 안전과 국익을 최우선으로 하는 외교 안보를 뒷받침하겠다”며 “AI 드론 등 첨단 기술을 활용해 재해 재난 예측 역량을 제고하고 재난 안전 산업에 대한 투자도 확대하겠다. 군 생활 여건 전반을 개선해 군의 자긍심을 고취하고 최첨단 무기를 도입해 미래 군대를 육성하겠다”고 했다.

구 부총리는 “정부는 오늘 당정협의에서 대표님이나 의원님들께서 주신 고견을 반영해 예산안 편성 작업을 속도감 있게 마무리하겠다”며 “내년도 예산안의 구체적인 내용은 정부안이 확정되는 국무회의 직후 국민들과 국회에 자세히 설명드리고 국회 심의에도 적극 협조해 예산안이 법정 기한 내에 통과될 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

이날 당정협의에서 김병기 민주당 원내대표는 “이번 예산안은 국민주권 정부의 국정 철학을 담아야 한다”고 강조했다. 이어 “두 가지를 당부드리고 싶다”며 “국정 목표가 예산에 분명히 반영돼야 한다”고 강조했다. 또 “과거의 잘못은 되풀이돼선 절대로 안 된다”며 “R&D 축소, 세수 결손 같은 실책은 없어져야 한다”고 했다.

한정애 민주당 정책위의장은 “지난 정부에서는 건전 재정을 강조하면서 예산을 편성했지만 국민주권정부에서는 국민이 주인인 나라라는 국정 철학에 맞추어서 재정이 국민을 위해 적극적인 역할을 해야 할 때라고 본다”고 했다. 이어 “2026년 예산안의 중점 투자가 국민이 체감하는 변화로 이어지도록 해야 할 것”이라고도 강조했다.

이날 당정협의에 민주당에서는 김 원내대표와 한 정책위의장을 비롯해 문진석 원내운영수석, 허영 원내정책수석, 김영환 당대표 정무실장, 이소영 국회 예산결산특별위원회 정책조정위원장 등이 참석했다.

정부 측에선 구 부총리를 비롯해 임기근 기재부 2차관, 유병서 기재부 예산실장 등이 자리했다.