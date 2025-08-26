[헤럴드경제=김지헌 기자] “(미국 백악관)오벌오피스에서 큰 잡음, 혹은 ‘젤렌스키 모멘트’ 같은 일이 없기를 바랐다”

미 워싱턴포스트(WP)에서 인용한 한국 관계자의 발언이다. 이번 회담은 한국 정부에서 크게 우려한 ‘젤렌스키 모멘트(Z-모멘트·Z-순간)’는 없었던 것으로 평가된다.

미국 백악관에서 25일(현지시간) 열린 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 한미정상회담에 대해 미국 언론들은 “우려한 긴장을 피했다”는 평가를 내놓고 있다.

젤렌스키 모멘트는 지난 2월 28일 도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 정상회담 당시 발생한 설전을 지칭하는 말이다. 당시 트럼프 대통령은 “당신에게는 지금 카드가 없다”며 공개적으로 젤렌스키 대통령에 반박했고, 젤렌스키 대통령은 “당신이 말하는 외교가 무슨 뜻이냐”는 반응을 보인 바 있다.

미국 주요 매체들은 트럼프 대통령이 이날 회담에 앞서 소셜미디어(SNS)를 통해 한국 특검의 수사를 겨냥한 발언으로 인해 이 대통령이 회담에서 곤혹스러운 순간을 맞을 가능성이 예견됐으나, 실제로는 회담이 우호적인 분위기에서 이뤄졌다고 전했다.

블룸버그 통신은 “트럼프 대통령과 이 대통령은 북한, 국가 안보, 조선업 분야에서의 긴밀한 협력을 위한 낙관적인 입장을 표명했다”고 보도했다.

이어 “트럼프 대통령은 이 대통령의 당선을 축하하고 ‘우리는 당신과 100% 함께한다’”고 말하기도 했다“면서 ”이는 그(트럼프 대통령)가 이날 오전 한국의 정치적 안정성에 의문을 제기하고 수십 년 된 동맹국과의 긴장을 악화시켰던 발언과는 대조적“이라고 짚었다.

블룸버그는 이날 트럼프 대통령이 회담에 앞서 가진 행정명령 서명식에서 기자들에게 “최근 며칠간 한국에서 교회에 대한 압수수색, 한국 새 정부에 의한 매우 공격적인 압수수색이 있었다고 들었다”며 앞선 SNS 언급을 자세히 설명하느라 예정된 회담 시작 시각을 넘겨 이 대통령을 기다리게 하기도 했다고 전했다.

하지만 막상 오벌 오피스(백악관 집무실)에서 열린 두 정상 간 회담에서는 환담이 오갔으며, 해당 사안에 대한 이 대통령의 설명에 트럼프 대통령이 “교회 압수수색에 관한 소문이 있었는데, 오해라고 확신한다”고 말을 바꿨다면서 “트럼프 대통령의 환심을 사기 위한 이 대통령의 노력이 성과를 거뒀다는 신호”라고 블룸버그는 평가했다.

미 일간 워싱턴포스트(WP)도 한미정상회담 소식을 보도하며 “트럼프 대통령은 소셜 미디어에서 한국의 정치적인 여건을 비판했지만, 회담에서는 긴장을 피했다”고 전했다.

WP는 이날 오전 트럼프 대통령이 “한국에서 무슨 일이 일어나고 있는 것인가. 숙청 또는 혁명같이 보인다”라고 트루스소셜에 쓴 뒤 관련 사안에 대해 거듭 불만을 표시한 점을 지적하면서 이 대통령이 지난 2월 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 겪은 것과 비슷하게 “궁지에 몰릴 수도 있었다”고 짚었다.

하지만 트럼프 대통령이 결국 이 대통령과의 회담에서 자신의 앞선 발언을 “오해”로 결론 내리고 “한국에 대해 매우 따뜻하게 느낀다”고 언급했다고 WP는 전했다.

이 신문은 이 대통령이 회담 서두에 오벌 오피스 리모델링과 세계 평화를 위한 노력, 다우존스산업평균지수 최고치 기록 등을 언급하며 트럼프 대통령에게 찬사를 건넸고, 북한과의 대화를 요청하면서 “북한에 트럼프월드도 지을 수 있게 해달라”고 농담해 트럼프 대통령의 미소를 자아냈다고 짚었다.

아울러 WP는 “트럼프와 한국의 새 대통령은 피살 위험에서 살아남는 등 여러 공통된 경험을 갖고 있다”면서 “이번 정상회담은 두 지도자가 첫 만남으로 친밀한 관계(rapport)를 형성하는 기회가 됐다”고 평가했다.

트럼프 대통령은 이날 이재명 대통령과 회담을 마친 뒤 진행한 포고문 서명식에서 이 대통령에 대해 “그(이 대통령)는 매우 좋은 남자(guy)이며 매우 좋은 한국 대표다”라고 칭찬했다.