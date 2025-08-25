임병택 시장 “길림시는 오랜 신뢰를 바탕으로 교류해 온 좋은 친구”

[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시(시장 임병택)가 25일, 2013년부터 우호 교류를 이어온 중국 길림시를 공식 방문해 양 도시 간 협력 관계를 한층 강화했다. 이번 방문은 길림시의 공식 초청에 따라 3박 4일 일정으로 추진된 것으로, 양측은 실질적 협력 방안을 중점적으로 논의했다.

임병택 시장을 비롯해 국제교류전문관 등 총 5명으로 구성된 시흥시 대표단은 이날 중국 길림시 인민정부 회의실에서 왕길 길림시장과 만나 지난 10여년간 이어온 교육ㆍ청소년ㆍ문화 교류의 성과를 돌아보고, 첨단 제조업ㆍ신재생에너지ㆍ바이오 산업 등 미래 산업 분야의 공동 발전 가능성에 대해 심도 있는 의견을 교환했다.

이날 오후에는 길림시 행정서비스센터를 시찰하고, 송화강 경제체험 프로그램에 참여해 지역 경제ㆍ문화 인프라를 체험했다. 행정서비스센터에서는 ‘원스톱’ 민원 처리 시스템을 확인했으며, 송화강에서는 수상 관광ㆍ문화 체험이 결합한 지역 활성화 모델을 경험하며 길림시의 행정 혁신과 지역 경제 활성화 사례를 직접 살펴봤다.

임병택 시장은 “시흥시와 길림시는 오랜 신뢰를 바탕으로 교류해 온 좋은 친구”라며 “이번 방문을 통해 문화와 경제를 아우르는 다층적인 협력 구조를 만들고, 글로벌 네트워크 속에서 함께 성장하길 기대한다”고 말했다.

아울러, 이번 길림시 방문은 26일 장춘에서 열리는 ‘제4회 동북아시아지방협력원탁회의’ 참석에 앞서 진행된 것으로, 시는 이번 방문을 계기로 국제 무대에서의 위상을 높이고, 실질적인 교류 협력을 확대하는 전환점이 될 것으로 기대하고 있다.