120명 출전, 우승상금 2억7000만원

[헤럴드경제=김은희 기자] KB금융그룹은 9월 4일부터 7일까지 나흘간 경기도 이천 ‘블랙스톤 골프클럽 이천’에서 KLPGA투어 메이저 대회인 ‘KB금융 스타챔피언십’을 연다고 25일 밝혔다.

지난 2006년 창설해 올해로 20주년을 맞은 KB금융 스타챔피언십은 단일 스폰서십 기준 KLPGA 최장수 메이저 대회다. 올해 대회에는 120명의 선수가 출전하며 총상금은 15억원, 우승상금은 2억7000만원이다.

KB금융은 선수들이 최고의 기량을 발휘할 수 있는 최적의 환경과 동기를 제공해 명실상부 국내 최고의 대회로 운영할 계획이다. 또한 대회를 찾는 팬과 함께하는 축제의 장을 만들기 위해 KB국민은행, KB증권, KB손해보험, KB국민카드, KB라이프생명 등 그룹 계열사가 총출동해 다채로운 이벤트와 기념품을 제공하는 갤러리 플라자를 구성한다.

KB금융은 이번 대회에서 선수들과 함께 지역사회·미래세대를 위한 사회적 가치도 만들어 간다.

개막 전날인 3일 공식 연습일에는 KB금융 소속 선수인 전인지, 방신실, 안송이, 박예지 선수가 이천·경기 지역 유소년 선수를 만나 ‘꿈나무 레슨’을 진행한다. 대회 기간에는 코스 내 ‘채리티 존’을 운영해 자립준비청년을 위한 기부 활동도 펼친다.

KB금융 관계자는 “한국 여자골프의 역사와 함께 성장한 KB금융 스타챔피언십은 지난 20년간 증명해온 품격과 전통을 넘어 미래를 향한 변화로 더욱 큰 도약과 새로운 역사를 써 내려갈 것”이라고 전했다.