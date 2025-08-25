[헤럴드경제=한지숙 기자] 전세계적인 열풍을 부른 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)와 대결 구도를 이룬 중국 애니메이션 ‘너자((哪吒·Nezha)2’ 더빙판이 미국에서 초반 흥행에 실패한 것으로 나타났다.

특히 틱톡 등 소셜미디어(SNS)에 ‘너자2’와 케데헌을 연관짓는 게시물이 급증하는 등 ‘너자2’ 측의 ‘묻어가기’ 전략이 시도됐으나 통하지 않았다는 분석이다.

25일 미국 영화흥행 집계사이트 박스오피스 모조에 따르면 ‘너자2’ 더빙판은 지난 22일 2228개 상영관에서 개봉해 첫날 69만5505달러(약 9억6390만원)의 티켓 수입을 올리는 데 그쳤다.

주말인 23~24일에는 티켓 수입이 48만6854달러(6억7473만원), 36만5140달러(5억604만원)으로 떨어지는 등 기대에 못 미쳤다. 개봉 사흘만에 상영관 1곳당 티켓 수입은 163달러(약 23만원) 수준에 불과했다.

반면 극장판 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 지난 주말 ‘너자2’ 보다 더 적은 1700개 상영관에서 출발해 이틀간 총 1800만달러(약 249억원)의 티켓 수입을 올렸다. 이로써 넷플릭스 영화 최초로 박스 오피스 1위를 기록했다.

너자2는 중국 고전소설 봉신연의(封神演義)로 널리 알려진 고대 신화 속 영웅신 너자(나타)의 이야기를 각색한 판타지 애니메이션 ‘너자, 악동의 탄생’의 후속편이다. ‘너자2’는 본토 관객 수에 힘입어 중국 영화 사상 처음으로 관객 3억명을 돌파했다. 지난 2월 미국에서 개봉한 자막판은 2085만8156달러(약 289억원)의 티켓 성적을 냈다. 하지만 당시 자막 버전만 나왔을 뿐 더빙판은 없었다.

이에 배우 양자경까지 섭외해 영어 더빙판을 만들고 북미 배급사인 A24가 배급을 맡아 당시보다 2배 이상 많은 상영관을 확보했으나 초반 흥행 몰이에 실패한 것이다.

앞서 틱톡, 엑스(X), 레딧 등 주요 글로벌 SNS에는 케데헌 등장 캐릭터들과 ‘너자2’ 주인공 너자를 함께 언급하는 게시물이 잇따라 올라오기도 했다. 케데헌 포스터와 너자를 합성한 이미지나 “‘케데헌’ 조이와 너자는 절친” 등의 문구가 달린 영상에 케데헌 음악을 삽입한 콘텐츠 등이 등장했다. 중국 완구 기업 팝아트의 인기 캐릭터 ‘라부부’에 케데헌의 호랑이 캐릭터 ‘더피’ 의상을 입힌 콘텐츠를 게시하는 인플루언서도 있었다.

이러한 게시물은 대부분 중국인 사용자가 중국 기업 협찬을 받은 인플루언서들이 만든 것으로, 전세계적인 케데헌 열풍에 기대려는 ‘너자2’ 측의 홍보 전략으로 풀이됐다.

이러한 사실이 알려지자 국내 온라인 커뮤니티 등에선 한국이 중국 문화를 베꼈다고 주장했던 중국이 우기기가 안 통하니 끼워팔기로 전략을 바꿨다는 비아냥이 나오기도 했다.

한편 케데헌은 인기 K팝 걸그룹 헌트릭스가 악령들로부터 인간 세계를 지키는 내용을 담은 뮤지컬 애니메이션이다. 지난 6월 20일 공개 이후 넷플릭스 영화 부문 1위에 오르며 세계적인 인기를 끌고 있다. ‘골든’(Golden), ‘유어 아이돌’(Your Idol), ‘소다 팝’(Soda Pop) 등 삽입된 곡들이 나란히 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’ 10위권에 드는 등 열풍을 잇고 있다. 미국 소니픽처스가 제작하고 넷플릭스가 공급했다. 음악은 미국 유니버셜뮤직그룹 산하 리퍼블릭레코드가 맡았다.