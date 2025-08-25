간편하게 디자인 시안 제작…업무 편의성 높여

[헤럴드경제=강승연 기자] KT알파가 운영하는 기업용 마케팅 플랫폼 ‘기프티쇼 비즈’가 업계 최초로 판촉 서비스 내 ‘AI(인공지능) 시안편집기’를 도입했다고 25일 밝혔다.

‘AI 시안편집기’는 생성형 AI기술을 활용해 이미지나 텍스트 시안을 자동으로 생성·편집하는 서비스다. 고객이 올린 이미지를 기반으로 판촉물에 들어갈 시안을 쉽고 빠르게 제작할 수 있게 돕는다.

지난 1년여간 판촉 서비스에 접수된 고객 문의 사항과 타 판촉 서비스를 사용한 경험이 있는 고객 의견을 분석한 결과, 색상 및 로고 적용 등 기본적인 디자인 이외에도 고객이 직접 시안을 제작하거나 정교하게 작업하길 원하는 수요가 높았다.

이번에 도입한 AI 시안편집기는 배경 제거, 클린 업, 화질 개선, 이미지 생성 기능이 있다. 별도의 디자인 툴 없이도 누구나 쉽고 간편하게 디자인 시안을 제작할 수 있다. 원하는 방향대로 제작할 수 있어 디자인의 정확도도 높일 수 있다.

한편 ‘AI 시안편집기’는 기프티쇼 판촉 회원이라면 누구나 무료로 이용 가능하다. 최종 인쇄 전, 내부 전문 디자이너가 AI 디자인 시안을 참고해 검수 및 보완 작업을 거치며 완성도 높은 결과물을 제공한다.

KT알파 이석훈 G커머스사업부문장은 “앞으로도 기업고객의 업무 편의를 높이고 편리한 판촉물 제작 환경을 제공할 수 있도록 서비스를 고도화할 계획”라고 말했다.