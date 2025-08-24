미일중 증시 랠리 中 코스피·코스닥 나란히 하락 “조방원·반도체 차익실현에 수급 약화…관망 장세 불가피” 연초 이후 ‘쉬어가는 구간’이란 해석도

[헤럴드경제=경예은] #. 사회초년생 A씨(24)는 최근 국내 주식 일부를 처분하고 미국 주식 비중을 확대했다. A씨는 현재 국내와 미국을 1대2 비율로 나눠 투자 중이며, 국내 보유 종목에서 손실을 회복하는 대로 비중을 모두 미국으로 옮길 계획이다. 그는 “미국 증시는 장기적으로 우상향하는 데다 혁신성과 미래 성장 가능성 면에서 기업의 질이 다르다”며 “과감한 투자를 원하는 젊은 세대에게는 결국 미장이 더 매력적일 수밖에 없다”고 말했다.

A씨의 투자 판단은 단순한 개인적 선택이 아닌 시장 흐름과도 맞닿아 있다. 글로벌 주요국들의 증시가 최근 들어 동반 상승 랠리를 펼치는 와중에 한국 증시만 하락하며 대조적인 모습을 나타내고 있어서다.

8월 한달 미국, 일본, 중국의 주요 지수는 모두 상승세를 보였다.

24일 인베스팅닷컴에 따르면 8월(1~22일) 미국 다우존스산업평균지수는 1.48%, S&P500지수는 0.49% 올랐고, 일본 닛케이225와 토픽스도 각각 3.66%, 5.26% 상승했다. 중국 상해종합지수는 6.22%, 심천종합지수는 9.84%나 뛰었다. 반면 같은 기간 한국 코스피는 –2.33%, 코스닥은 –3.01%을 기록하며 ‘역주행’ 양상을 보였다.

전문가들은 최근 한국 증시의 부진을 정책 기대감 소멸에서 찾았다. 이승재 iM증권 연구원은 “5월 말 이후 증시 재편, 밸류업 등 추진에 대한 기대감으로 한창 올라 3200선까지 올라갔는데 상승 동력이던 정책 모멘텀이 소멸된 것”이라 진단했다.

우리나라 증시 주도주로 꼽히는 이른바 ‘조방원’(조선·방산·원자력)과 전력기기 종목들이 실적 시즌을 맞으면서 차익실현이 나타난 것이란 해석도 나온다. 이 연구원은 “해당 종목들에 대한 밸류에이션이 높아져 있으니 섹터별 로테이션이 도는 것”이라고 말했다. 또 “8월 초 들어 수급 자체가 얇아졌다”며 “기관이나 외국인 매수세가 두텁게 받쳐주던 상황과 달리 이제는 작은 수급에 지수가 1% 이상 밀리는 등 민감하게 반응하는 국면”이라고 설명했다.

이어 “8월이 어떤 구간일지는 좀 더 지켜봐야 한다”며 “정책 윤곽이 아직 뚜렷하지 않은 상황에서 환율과 금리에 민감하게 반응할 수 있고, 9월 예산안과 중기 재정운용계획 같은 굵직한 이벤트가 대기하고 있다”고 덧붙였다. 재정지출 확대와 국고채 발행 증가는 금리 상승으로 이어질 수 있고, 달러 강세와 원/달러 환율 약세 심리가 맞물리면 외국인 수급에도 영향을 미칠 수 있어 당분간 관망세가 이어질 것이라는 전망이다.

고태봉 iM증권 리서치센터장은 “중국의 경우 미국 관세 영향을 크게 받을 것이라 생각했는데 11월까지 유예되면서 지수가 오른 것 같다”고 밝혔다. 그는 “상반기만 놓고 보면 한국 증시 상승률이 가장 높다”며 “그동안 못 올라가고 응집돼 있던 힘이 코스피5000, 상법개정, 코리아 디스카운트 완화 기대 등으로 (분출하며) 주가가 많이 올랐다”고 말했다.

다만 고 센터장은 “3288포인트까지는 달성했으니 한 단계 성공했으나 후속조치와 약속의 이행이 뒤따라야 한다”며 “정책적 그림은 잘 살렸지만 실행 단계에서 의구심이 생기면서 실망감이 반영됐다”고 지적했다.

아울러 “일본 정부는 막대한 재정 지출로 부채가 세계에서 가장 높은 수준임에도 슈퍼 엔저를 유지하며 수출 대기업의 유보금이 두텁다. 여기에 자사주 매입·소각, 일본형 ISA(NISA) 등으로 정부와 기업, 투자자가 운명공동체처럼 움직인 결과 아베노믹스 이후 지수가 4배 가까이 올랐다”며 한국과 ‘절실함’이라는 키워드가 대비된다고 강조했다.

8월 한국 증시는 잠시 쉬어가는 구간으로, 정책과 직접 연관짓기는 어렵다는 시각도 있다. 서상영 미래에셋증권 연구원은 “연초 이후 가장 많이 오른 한국 시장이 8월 들어 조정을 받는 것일 뿐, 한국만 특별히 빠지는 것은 아니다”라고 밝혔다.

아울러 “양도소득세가 실질적으로 주식시장에 미치는 영향력은 없다”며 “과거에도 소득세 기준을 바꿨을 때 주가에 변화가 없었는데, 올해만 유독 부각되는 것은 언론이 과도하게 다뤘기 때문”이라고 지적했다.

서 연구원은 이번 조정의 배경으로 글로벌 경기 둔화와 관세 이슈를 꼽았다. 그는 “8월 들어 미국 고용지표가 크게 악화되면서 글로벌 경기 위축 우려가 불거졌다. 관세 영향이 본격화되면 수출의존도가 높은 한국 시장이 민감하게 반응할 수밖에 없다”며 “4월 이후 미국과 한국 증시가 함께 급등했던 것도 관세 유예 효과였고, 지금은 상승이 멈추고 잠시 쉬는 단계”라고 분석했다.

또 “연초 이후 급등한 종목군에서 차익실현 욕구가 높아졌다”며 “조방원, 반도체 등 테마주 중심으로 매물이 출회되면서 조정이 불가피했다”고 덧붙였다. 이어 “지금은 고밸류 종목 비중을 줄이고 경기 방어주 중심으로 포트폴리오를 조정하는 전략이 필요하다”고 조언했다.