[삶의 무기가 되는 그림] 172. 앵그르 고전을 위해 고전을 넘어선, 아이러니의 천재 화가 이야기

편집자 주

금단 구역 하렘 속 여인 자세히 보니, 뜻밖 반전

[헤럴드경제=이원율 기자] 나체 여인이 화폭 밖 세상을 바라봅니다.

진하고 동그란 눈, 무심한 듯 요염한 표정, 이마부터 발가락까지 이어지는 부드러운 피부…. 그녀는 매혹을 둘렀습니다. 보석 박힌 터번과 깃털 부채는 몽환적 분위기를 더해줍니다. 촉감이 느껴질 듯한 천과 이불은 몰입도를 끌어올립니다. 장 오귀스트 도미니크 앵그르의 <대 오달리스크>입니다.

오달리스크는 첩, 내연녀를 뜻하는 튀르키예어 오달릭을 다르게 읽은 말입니다.

그 시절 유럽은 여전히 미지의 땅이었던 동방을 놓고 여러 근거 없는 상상을 했지요. 대표적인 게 최상위 권력자만 갈 수 있다는 금단 구역, ‘하렘’의 존재였습니다. 궁정 속 치장한 오달리스크(시녀)가 머무는 곳, 야릇한 꽃향기가 넘실대는 그런 비현실적 공간이 있으리라고 믿는 이도 많았습니다. 이 그림은 당시 유럽인의 환상을 자극하는 작품으로 볼 수 있습니다. 그런데요. 판타지를 걷어내보면요. 뒤늦게 보이는 게 있습니다. 그녀가 품은 어색함입니다. 일단 허리. 보다 보면 어색하리만큼 깁니다. 어깨는 증발할 듯 좁은 한편, 골반은 체형과는 어울리지 않게 넓습니다. 이 밖에도 팔, 왼쪽 다리, 시점이 맞지 않는 가슴 등 부자연스러운 면은 곳곳 숨어 있습니다.

“뼈도, 근육도 없어보이는 여자 그림인데요?”

“보통 사람보다 척추뼈를 두세개쯤 더 갖고 있는 게 분명하군요.”

앵그르의 그림에 홀렸던 이들은 곧 이성을 찾곤 이런 날선 말을 합니다. ‘우리의 예술 유망주는 끝내 혼미해지고 마는가.’ 화가는 이런 식의 지적까지 마주했다고도 합니다. 한때 앵그르는 파리 기성 화단의 기대를 받던 몸이었습니다. 자신도 알고 있었습니다. 본인의 출중함을 믿고 있었기에, 그 탁월한 감각만 거침없이 보여주면 되리라고 생각했습니다. 그런 마음으로 새롭게 선보인 작품이 비웃음을 산 겁니다.

앵그르는 이에 상처를 받았습니다.

하지만 그는 아직 울 때가 아니었습니다. 앞으로도 상처받아야 할 때가 많고, 울어야 할 순간도 많았습니다. 그렇다면, 이번 글에는 한 자존심 센 화가의 몰락기를 담으려고 하는 걸까요. 아닙니다. 결과적으로는 당사자 본인조차 예상하지 못했던, 그런 반전을 일군 스토리를 들려드릴까 합니다.

다비드에게 보고 배운 기술 ‘화가의 왕’ 될 줄 알았는데

앵그르는 1780년 프랑스 몽토방에서 태어났습니다.

아버지는 화가 겸 조각가였습니다. 장식, 음악 등 예체능에 두루 능했습니다. 그 덕일까요. 앵그르 또한 어릴 적부터 그림에 소질을 보였습니다. 앵그르는 화가 자크 루이 다비드의 화실에도 들어갈 수 있었습니다. 다비드? 익숙한 이름일 테지요. 신고전주의의 대가, <소크라테스의 죽음>을 그린 그 화가가 맞습니다. 그 깐깐한 다비드 또한 앵그르의 감각을 인정했습니다. “그는 가장 열심히 공부하는 사람 중 한 명이었다.” 당시 다비드의 가르침을 함께 받은 화가 겸 평론가, 에티엔 장 들레클뤼즈의 화상입니다. 앵그르는 곧 에콜 데 보자르(파리 국립고등미술학교)에서 공부를 이어갑니다. 거기서 기어코 로마 대상까지 받았습니다. 이는 로마 유학을 특전으로 준, 젊은 예술가의 꿈과 같은 상이었습니다.

그에게 영예를 안긴 건 <아가멤논의 사절들>입니다.

이 그림은 인물의 탄탄한 몸(선명한 묘사)과 쉽게 파악할 수 있는 심리(뚜렷한 주제 의식) 등으로 호평을 받았습니다. 스승 다비드의 신고전주의 기법을 적극 녹여낸 작품이었습니다. 기성 화단은 기뻐했습니다. “드디어 다비드의 뒤를 이을 만한 정통파 화가가 탄생했다!”라는 마음이었을 겁니다. 이때가 1801년, 앵그르가 스물한 살 때였습니다.

앵그르는 생각했을 테지요. 이대로 승승장구하면, 언젠가는 본인이 새로운 화가의 왕으로 추대받을 터라고요.

그러나 바로 위기가 찾아옵니다. 앵그르는 1806년, 로마 유학길에 오르기 전 살롱에 <옥좌의 나폴레옹>을 내놓았습니다. 그게 논란의 도마 위로 올랐습니다. 앵그르는 주인공 나폴레옹을 신처럼 그렸습니다. 화려한 복장, 위엄있는 독수리 문양, 길게 뻗은 왕홀(王笏)과 번쩍이는 소품 등 모든 걸 꼼꼼하게 묘사했습니다. 그런데 평가가 좋지 않았습니다. “독특하고 비범한 무언가를 그리려고 했는데(미술 평론가 피에르 장 바티스트 쇼사르의 평)”…. 결과적으로는 ‘너무 나갔다’는 식이었습니다. 앵그르는 이때도 충격을 받았습니다. “(…) 형편없는 그림 (…), 예술을 4세기 전으로 후퇴시켰다.” 이런 말에 분노했습니다. 앵그르는 고전 전통과 아카데미 기법에 애정이 있었습니다. 개혁과 혁명의 필요성은 느꼈지만, 그게 판 자체를 뒤엎어야 한다는 뜻은 아니었습니다. 그는 단지 이를 주춧돌로 삼아 나름의 연구를 이어갔을 뿐이었습니다. 그 결과, (특히나 선에)보다 ‘힘이 들어간’ 작품을 선보였던 겁니다. 막 이탈리아 땅을 밟은 앵그르는 다짐했습니다. 파리? 내 능력, 내 진심을 인정받는 그때에야 돌아가겠다고요.

생각보다 길어진 위기 순간 금의환향을 하게 된 계기는

오이디푸스가 스핑크스를 마주합니다. 그는 그리스 신화 속 영웅입니다.

오이디푸스는 손가락을 세워 스핑크스를 도발합니다. 수수께끼를 내고 머뭇대면 잡아먹는 괴물, 스핑크스. 녀석의 문제를 풀고 그게 왜 정답인지를 설명하는 듯합니다. <오이디푸스와 스핑크스>. 깔끔한 선, 군더더기 없는 세밀한 묘사 등 이 그림 또한 고전 기법을 살린 그림입니다.

다음은요. 옷을 다 벗은 여자가 침대 모서리에 앉아 있지요. 얼굴과 몸매가 드러나지 않게끔 등을 돌렸습니다. 다리 쪽에선 사자머리 모양의 수도꼭지를 볼 수 있는데요. 물이 나오는 것으로 볼 때, 이제 곧 목욕을 하려는 모습으로 짐작할 수 있습니다. 우아하지만 대놓고 야하지는 않은, 관능적이지만 천박하지 않은…. <발팽송의 목욕하는 여인> 또한 고전 양식의 기품을 지키려는 작품으로 볼 수 있습니다. 하지만, 기성 화단은 앵그르가 보내오는 이 그림들을 마냥 좋게 보지만은 않았습니다. <오이디푸스와 스핑크스>를 놓곤 빛을 처리하는 방식이 어색하다고 비판합니다. <발팽송의 목욕하는 여인>에 대해 일부는 이른바 ‘이상미’를 갖추지 않았다고 지적합니다. 이는 모두 1808년 작품입니다. 이탈리아에 오고 2년차에 접어든 때이자, 나이로는 스물여덟 살이 된 시점이었습니다. 앵그르는 1810년을 맞으며 특전으로 주어진 유학 기간을 끝냈습니다. 그는 돌아가지 않았습니다. 아직 자기 뜻을, 본인의 실험을 인정받지 못했으니까요.

그렇게 또 6년이 흐르고… 화가로 제법 원숙해진 시기인 그때, <대 오달리스크> 작업에 본격적으로 임한 겁니다.

앞서 소개한, 여인에게 척추뼈가 몇 개 더 있는 게 분명하다느니 하는 야유를 받게 되는 그 작품이요. 이로써 우리는 앵그르가 끝까지 자기 생각을 밀어붙이려고 했다는 걸 알 수 있습니다. 신고전주의의 이상적 아름다움을 더 진하게 구현하려면, 때로는 자연법칙과 해부학적 사실도 포기해야 한다는 것. 그 신념을 인정받고 싶었을 테지요. 변화를 ‘당하지’ 않기 위해선 먼저 변해야 한다는 말도 하고 싶었을지도 모릅니다.

낭만주의 들라크루아의 등장 회화 구도를 바꾸게 되는데…

답답함에 가슴을 친 앵그르는 1820년이 돼서야 기회를 잡을 수 있었습니다. 막 마흔이 된 때였습니다.

그해 앵그르는 고향 몽토방 내 대성당에 걸릴 종교화 제작 기회를 얻었습니다. 그곳은 1638년께 부르봉 왕조의 루이 13세가 그와 국가를 성모 승천에 바친다고 한 장소였다고 합니다. 그 설이 맞다면, 역사적 의미가 남다른 공간으로 볼 수 있겠습니다. 앵그르의 그림 속 루이 13세는 성모를 보며 자세를 낮춥니다. 성모는 이 장면을 흐뭇하게 바라봅니다. <루이 13세의 맹세>는 300년 전 거장 라파엘로 산치오의 <그리스도의 변용>을 떠올리게 합니다. 매끄러운 상하 2단 구성, 성모와 루이 13세의 체형과 자세 등 그가 보인 과거작과 견주면 큰 왜곡도, 변형도 없어 보입니다(화장이 진한 듯한 성모, 건장한 아기 천사의 몸 등 왜곡이 아예 없지는 않지만…). 앵그르. 이번에는 예술계의 찬사를 받는 데 성공했습니다. 드디어 인정받은 겁니다.

앵그르는 비로소 신고전주의 양식의 새로운 대표자에 오를 수 있었습니다.

그런데, 아무리 걸작을 내놨다고 한들 그를 향한 시선이 이렇게 바뀔 수 있을까요. 앵그르가 갑자기 추앙받은 데는 정치적 이유도 있었습니다. 앵그르가 <루이 13세의 맹세>를 선보인 그해, 신고전주의와는 전혀 다른 결의 화풍이 고개를 듭니다. 낭만주의입니다. 선보다는 색, 기품보다는 극적 표현을 우선시한 사조였습니다. 외젠 들라크루아의 <히오스섬의 학살>을 보실까요. 이는 앵그르의 이 그림과 함께 선보여진 작품입니다. 당장 화약 냄새가 풍기고, 고통의 신음이 들릴 듯합니다. 극적입니다. 다만, 이 자체를 숭고한 장면이라고 볼 수는 없겠습니다. 당시 기성 화단이 이를 좋게 여기지 않았습니다. 이런 틈에서, 고전의 땅 위에 서 있기는 한 앵그르의 작품이 다시 보였을 테지요. 낭만주의 화풍 그림과 비교해보면요.

고전 왕국의 부흥을 꿈꾸다 있는 것을 비틀고 해체하다

이쯤에서 또 한 번 짚고 가야 할 부분이 있습니다.

앵그르. 그 또한 개혁과 혁명의 필요성을 느끼기는 했다는 점이요. 물론 라이벌이 된 낭만주의의 들라크루아와 견주면 비교적 점잖은 편이었지만요.

앵그르 또한 틀에 박힌 기존의 고전 양식을 곧이곧대로 따를 생각은 없었습니다. 이는 <발팽송의 목욕하는 여인>과 <대 오달리스크> 등에서 증명된 사안입니다.

그는 그 나름대로 고전 왕국의 부흥 내지 변혁을 꿈꿨습니다. 앞서 말했듯 ‘갈아엎기’보다, 있는 것을 비틀고 해체할 수 있기를 바랐습니다. 하지만, 그러다 또 상처를 받고 울어야 하는 상황에 부닥치고 맙니다. 호평을 받고 고작 3년이 흐른 시점. 앵그르는 새로운 야심작을 선보입니다. 가로만 5m가 넘는 대작, <호메로스의 예찬>이었습니다. 그리고, 이 그림은 기성 화단의 심기를 또 건드리는 결과를 낳았습니다. 호메로스는 고대 그리스 시인입니다. 인류 문학의 정수, 《일리아스》와 《오디세이아》의 저자로 전해집니다. 고전의 상징과도 같은 인물인 셈입니다. 그림 속에선 그런 호메로스가 신처럼 군림하고 있습니다. 주변 모든 이가 그를 예찬합니다. 정확히는, 호메로스가 상징하는 전통을 찬양하는 모습으로 볼 수 있습니다. 소크라테스와 플라톤, 라파엘로, 단테 알리기에리 등도 등장합니다. 앵그르는 그렇게 고전 정신을 옹호하는 그림을 보였지만…. 기성 화단은 또 질타합니다. 숭고한 표현없이, 수많은 인물을 그저 열거(列擧)만 했다는 식으로요. 앵그르의 극치에 다다른 선, 작품이 뿜어내는 작가 정신은 바로 보지 못한 채.

그런 앵그르는 1834년, 새로운 야심작을 선보입니다.

세로만 4m급인 <성 심포리아누스의 순교>. 대형 종교화를 꺼내 든 겁니다. 이번에야, 이번에야말로 자기 뜻을 보일 수 있으리라고 여겼지만…. “주요 인물의 팔다리가 기이하게 부풀어올랐다”, “차라리 각 인물을 잘라내 따로 액자에 담지 그랬느냐”는 야유를 또 듣게 됩니다. “아니야. 여인의 팔이 그리 길지 않다고!” 사태를 지켜보던 앵그르. 끝내 이런 식의 말을 하며 분통을 터트렸다고도 합니다. 앵그르는 뻣뻣해도 너무 뻣뻣한 기성 화단에 실망합니다. 변화를 위해 무엇 하나 포기하지 않는 분위기에 분노합니다. 그는 파리의 작업실 문을 닫아버렸습니다. 재차 로마로 향했습니다. 앵그르가 꾀한 조용한 혁신, 점진적 변화는 그렇게 막을 내리는 듯했습니다.

드가, 마티스, 피카소… 미래세대 화가가 지켜보다

장 루이 에르네스트 메소니에, 장 레옹 제롬, 알렉상드르 카바넬.

모두 앵그르의 후배격인 화가들입니다. 앵그르와도 활동 시기가 겹치는 이들은, 한때 신고전주의 화풍을 함께 갈고닦은 예술가들이었습니다. 전성기를 맞았을 때는 프랑스 통틀어 가장 유명한 창작자들이기도 했습니다. 지금 분위기에서는 어떨까요. 이 이름을 익숙해하는 분이 많이 계실까요. 실력과 업적을 차치하고서도, 인지도로만 따지면 그렇지 않을 듯합니다. 신고전주의가 “고리타분하다”라는 평과 함께 급격히 쇠락(앵그르는 이 지점을 우려했을지도 모릅니다)하면서, 이들 또한 함께 밀려나게 된 건 아닐까 합니다.

그런데, 선배인 앵그르에게는 지금도 무게감이 따라옵니다.

근대회화의 물꼬를 튼 에드가 드가, 야수파 창시자 앙리 마티스, 입체파 선구자 파블로 피카소 등 후대 굵직한 화가들이 앵그르에게 영향을 받았습니다. 미래세대 화가들은 왜 앵그르를 놓칠 수 없었을까요. 다른 아카데미 화가들과 함께 유물로 묶어버리지 않은 이유는 무엇일지요. 짧게 예고 드리자면요. 삶은 이렇게나 아이러니합니다.

“아이의 애정과 사도의 분노” 끝내 불멸의 자리로 올라서다

앵그르의 시도에 반응하는 이가 드디어 하나둘 모습을 보입니다.

그가 표적으로 삼은, 여전히 향수에만 푹 젖은 몇몇 신고전주의 인사였을까요. 아니요. 앵그르 특유의 도전 정신, 왜곡과 변형 등 실험에 영감을 얻은 이들은요. 시끌벅적한 회화 혁명을 꿈꾼 젊은 예술가들이었습니다. 그의 열정, 그의 정열은 그대로 산화하기에는 너무도 강렬한 것이었습니다.

마지막으로 앵그르의 그림 두 점을 소개합니다.

먼저 말년작 <터키탕>입니다. 나체 여인이 단박에 헤아릴 수도 없을 만큼 많이 모였습니다. 노골적입니다. 점잖지 못하다는 야유를 받기도 한 과거작 <발팽송의 목욕하는 여인>조차 비교가 안 될 만큼 음란합니다. 화폭 모양 때문일까요. 열쇠 구멍에 얼굴을 대는 듯한 마음도 들게 합니다. 아주 사실적이지만 매우 기이한, 생생히 보는 듯하지만 따지고 보면 기묘한 장면입니다. 이 그림 또한 신고전주의 틀을 완전히 벗어났다고는 볼 수 없을 겁니다. 다만, 그의 많은 작품이 그렇듯 그 틀에 그대로 머물러 있다고도 말할 수 없습니다. 앵그르 나름대로는 신고전주의의 문을 계속 두드린 겁니다. 우리도 바뀌자고. 이 또한 ‘잡아먹히지 않으려면 먼저 변해야 한다’는 식이었을 겁니다. 하지만, 역시나 <터키탕> 또한 논란의 도마 위로 오르는 모습이었습니다. 앵그르의 노크는 외려 혈기 왕성한 젊은 예술가에게 울림을 줍니다. 그의 치밀한 선은 드가, 뒤틀린 표현은 인상주의자들을 일깨웁니다. 독특한 분위기와 붕 뜨는 색채는 폴 고갱 등 상징주의자들을 자극합니다. 마티스와 피카소 또한 작품 활동에서 앵그르의 영향을 받습니다. 그렇게 앵그르는 그가 원하든 원하지 않았든, 시대를 잇는 가교가 돼버렸습니다.

끝으로, 앵그르 인생의 아이러니는 또 있습니다.

앵그르는 초상화 그리기를 싫어했다고 합니다. 예술이 아닌 단순히 돈을 벌기 위한 ‘노동’으로 생각했을지도 모르겠습니다. 그런데요. 앵그르가 그린 초상화는 너무도 아름다웠습니다. 영국 내셔널 갤러리의 자랑 <무아테시에 부인>을 볼까요. 여인, 그리고 그녀를 꾸미는 보석과 꽃무늬 드레스, 가구와 부채, 꽃병 등 화폭 속 모든 게 높은 현실감을 품고 있습니다. 그뿐인가요. 여인의 오른편을 보면, 거울에서 반사되는 모습까지 완벽히 그려진 것을 알 수 있습니다. 세련된 감각과 연출력이 발휘된 작품입니다.

앵그르는 1867년, 폐렴으로 영영 눈을 감았습니다. 여든일곱 살. 죽은 곳은 파리였습니다. 이후 몽토방에는 앵그르 미술관이 들어섭니다.

아이의 애정과 사도의 분노를 함께 품고 있던 사람. 샤를 구노, 프랑스 작곡가

앵그르는 툴툴대면서도 본인 앞에 주어진 모든 일에 최선을 다했습니다. 원하는 결과가 나오든 말든 계속해 달려들었습니다. 그 힘이 그를 착실히 이끌고 있었습니다. 불멸의 자리로요. 이런 말도 있지 않습니까. 하늘이 사명을 주려고 할 때면 그의 뜻과 마음을 계속해 흔든다고요. 거기서 적어도 멈추지만 않는다면, 운명의 여신은 끝내 어떻게든 영광을 주려는 듯도 합니다.

