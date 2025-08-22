[헤럴드경제=최원혁 기자] 정청래 더불어민주당 대표가 자신의 SNS에 금관을 쓴 것처럼 보이는 ‘착시 사진’을 올렸다가 삭제했다.

해당 사진은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 준비 상황 점검차 지난 19∼20일 경북 경주를 방문했을 때 찍은 것이다.

정 대표는 당시 국립경주박물관을 찾아 국보 188호 천마총 금관 등을 관람했다.

정 대표는 이때 찍은 것을 포함해 30여장의 사진을 자신의 페이스북에 올렸는데 그중 하나가 마치 자신이 왕관을 쓰고 있는 것처럼 보이는 착시 사진이었다.

정 대표가 올린 이 게시물에는 지지자로 보이는 누리꾼들의 응원 댓글도 있었지만 ‘보기 안 좋다. 왕 노릇 같다’ 등 비판 댓글들도 달렸다.

이에 김경률 전 국민의힘 비대위원은 22일 페이스북에 정 대표가 한 말이라면서 “역사 속에서 ‘명청(명나라·청나라) 교체기’는 들어봤어도 민주당에서 ‘명청(이재명·정청래) 시대’는 가당치도 않다”고 썼다.

현재 해당 사진은 정 대표 SNS에서 삭제된 상태다.