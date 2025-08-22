22일, 거창군 다목적체육관서 상생토크…지역현안 논의 화장시설부터 도로 재포장까지... 주민 생활 밀착형 제안 서북부경남산지유통센터 방문, 공정 점검 및 관계자 격려

[헤럴드경제(거창)=황상욱 기자] 박완수 경남도지사가 22일 거창군을 찾아 도민과의 현장 소통을 이어가며 지역 발전과 농업 지원 의지를 강조했다. 이날 오후 거창군 다목적체육관에서 열린 ‘도민 상생토크’에는 박 지사와 구인모 거창군수를 비롯해 지역 주민 200여 명이 참석했다.

박 지사는 “거창은 교통 인프라 확충과 산업 기반 강화로 남부내륙의 거점도시로 도약하고 있다”며 “도민 여러분이 주신 제안을 도정에 적극 반영해 실질적인 정책 개선으로 이어가겠다”고 밝혔다.

현장에서는 생활 밀착형 현안부터 미래 산업 전략까지 다양한 건의가 쏟아졌다. 보건 분야에서는 ‘공공산후조리원 인근 시‧도민 이용 확대’와 ‘달빛어린이병원과 공공심야약국 연계 필요’가 제시됐다.

주민들은 “거창에 조성 중인 공공산후조리원이 타 지역과 접한 만큼, 도민 우선 원칙을 지키되 공실 발생 시 인근 타 시‧도민에게도 문호를 열어달라”고 요청했다. 이에 경남도는 “특별한 사유가 있을 경우 검토하겠다”고 답했다.

산업 분야에서는 거창의 주력 산업인 승강기와 더불어 에스컬레이터 산업 육성 및 인증센터 구축이 필요하다는 의견이 나왔다. 도는 “관계 부처에 필요성을 적극 설명하고, 거창군과 협력해 긍정적 공감대를 형성하겠다”고 밝혔다.

이밖에 ▷거창군 화장시설 건립 지원 ▷서북부경남거점산지유통센터 기자재 보관창고 신축 ▷거창주상(지방도 1089호) 노면 재포장 ▷산포심방(지방도 1099호) 도로 개설 등 주민 생활과 직결된 제안이 이어졌다.

박 지사는 “오늘 논의된 건의는 단순한 의견 청취에 그치지 않고, 도정에 바로 반영할 수 있는 것은 신속히 추진하겠다”며 “거창이 농업과 산업, 생활 인프라가 조화를 이루는 남부내륙의 핵심 거점도시로 성장할 수 있도록 힘을 모으겠다”고 강조했다.

한편, 박 지사는 이날 오전 ‘2025년산 거창 홍로사과 초매식’에도 참석해 본격 출하를 축하했다. 사과원예농협 청과물종합처리장에서 열린 초매식은 풍년기원제, 유공자 표창, 장학기금 기부, 초매선포와 경매 시연 등으로 진행됐다.