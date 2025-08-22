[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인하대학교는 22일 본관 대강당에서 2025년 8월 학위수여식을 진행했다.

이날 열린 학위수여식에는 학부 1054명, 석사과정 562명, 박사과정 85명이 학위를 받았다.

학위수여식에는 성용락 정석인하학원 이사장, 조명우 인하대 총장, 김두한 인하대 총동창회장과 졸업생 가족 등이 참석했다.

인하대 기계공학과 왕호림 박사와 다문화교육학과 함보연 박사는 ‘총장상’을, 행정학과 이서연 학생은 ‘총동창회장상’을 각각 받았다.

성용락 정석인하학원 이사장은 “학생들이 만들어 갈 미래가 개인의 성공을 넘어 사회의 발전과 번영에 기여하기를 바란다”며 “70주년을 넘어 100주년을 향해 힘차게 달려가는 인하대의 이름으로 학생들의 앞길을 뜨겁게 응원하겠다”고 말했다.

조명우 인하대 총장은 “인천에서 출발해 하와이를 지나 전 세계로 뻗어 나간 인하의 발걸음처럼 오늘 졸업을 맞이한 학생들의 앞날도 넓은 세계 속에서 찬란히 빛날 것으로 믿는다”며 “인하의 이름을 품고 세상으로 나아가는 학생들에게 ‘인하’는 출발점이자 언제든 돌아올 수 있는 따뜻한 자리가 돼 줄 것”이라고 말했다.