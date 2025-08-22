[헤럴드경제=김성훈 기자] 폭행을 멈춰달라는 애원에도 또래의 뺨을 계속해서 때린 중학생이 가정법원에 넘겨졌다. 범행을 부추긴 고등학생도 검찰로 송치됐다.

인천 연수경찰서는 폭행과 특수협박 혐의로 중학생 A(14) 양을 인천가정법원에 송치하고, 폭행 방조 혐의로 고등학생 B 군을 검찰에 불구속 송치했다고 22일 밝혔다.

A 양은 지난해 11월 인천시 연수구 한 아파트 주차장에서 동급생인 중학생 C 양의 뺨을 7차례 때리고 흉기로 위협한 혐의 등을 받고 있다.

B 군은 당시 현장에서 A 양의 범행을 적극적으로 부추기는 등 폭행을 방조한 혐의다.

A 양은 범행 당시 13살로 촉법소년(만 10세 이상 14세 미만)이라 가정법원 소년부 송치가 결정됐다. 촉법소년은 감호 위탁, 사회봉사 명령, 보호관찰, 소년원 송치 등 1∼10호의 보호처분을 받는다.

이 사건은 지난 5월 SNS에 ‘인천 송도 11년생 학폭 영상’이라는 제목의 게시물이 올라오면서 수사가 시작됐다. 영상에서 C양이 “미안해. 그만해 달라”며 폭행을 멈춰달라고 애원하는데도 A 양은 계속해서 뺨을 때렸다.

C 양은 폭행 직후 신고하지 않았다가 영상이 SNS에 올라오자 A 양과 촬영 학생을 신고한 것으로 전해졌다.

경찰은 당시 폭행 장면을 촬영한 고등학생은 범행에 적극적으로 가담하지 않은 것으로 보고 혐의없음으로 불송치 결정했다. 폭행 현장을 구경한 다른 아이들도 범행에 적극 가담했다고 보이지 않아 입건하지 않았다.

당시 영상이 온라인에 퍼지며 가해자와 피해자의 신상까지 온라인에 유포돼 2차 피해가 일어났다. 이에 경찰은 방송통신심의위원회에 영상 삭제를 요청하고 최초 유포 동영상을 비롯한 대부분의 영상을 지울 수 있도록 조치했다.