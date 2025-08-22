최교진 교육부장관 후보자 2012년 ‘부정선거 감시단’ 활동 이력 교육계 “교육부장관이 음모론 제기 부적절”

[헤럴드경제=김용재 기자] 최교진 교육부장관 후보자의 과거 소셜네트워크서비스(SNS) 발언이 연일 논란이 되는 가운데 최 후보자가 과거 ‘부정선거감시단’으로 활동했던 것으로 파악됐다.

22일 헤럴드경제 취재를 종합하면 최 후보자는 2012년 민주통합당 세종시 선거대책위원회 활동 시절 ‘부정선거감시단’ 활동을 했던 것으로 확인됐다.

해당 감시단은 ‘선거 현장에서의 부정선거 사례를 수집해 선거관리위원회에 신고하고 상대 후보의 부정선거 운동에 즉각 대처하는 일’을 했다고 전해진다.

당시 최 후보자는 “상대 당의 황당한 막말과 저질 색깔 공세를 그대로 믿을 세종시민은 없지만 정치혁신 차원에서 대응하겠다”라면서 “상대 당의 부정선거를 적발하는 것에 멈추지 않고 민주당의 공명선거 기조를 이어가고 강조할 것”이라고 발언한 것으로 파악됐다.

교육계에선 이를 두고 “백년교육대계를 이끌 교육부장관이 음모론을 제기하는 것은 부적절하다”라는 지적이 나온다.

최 후보자는 자신의 SNS에 ‘천안함 폭침 음모론’을 주장한 게시물도 여러 차례 공유했다. 2기 교육감 시절인 2019년 10월 26일엔 SNS에 박정희 대통령의 암살을 희화화하는 ‘탕탕절’로 칭하기도 했다.

최원일 전 천안함장은 자신의 SNS에서 “(최 후보자가) 유독 천안함 음모론에 대해 사과하지 않고 있다”며 “답변이 없으면 조만간 여의도 청문회 사무실을 방문하겠다”고 했다.

정재석 전북교사노조위원장도 최 후보자의 SNS ‘병신년’ 발언을 두고 “장애인 비하 발언이 될 수 있고, 모욕죄를 다툴 수 있다”며 최 후보자를 향해 쓴소리하기도 했다.

최 후보자 측은 발언을 자제하고 있다. 교육부 인사청문준비단 관계자는 “일부 표현들에 대해 최 후보자 스스로 ‘과했다’고 생각하는 부분도 있다”라면서 “다른 부분들에 대해선 인사청문회에서 소상히 말할 것”이라고 말했다.