[헤럴드경제=김유진 기자] “어떻게 보내니, 어떻게 보내, 어떻게 보내….”

경부선 열차사고로 숨진 이모(37)씨의 발인이 22일 엄수됐다. 이 씨의 발인은 이날 오전 경북 청도군 대남병원 장례식장에서 유족과 철도 관련 기관 인사 등 50여 명이 지켜보는 가운데 치러졌다.

이씨의 시신은 국립과학수사연구원에서 부검을 마친 뒤에야 장례식장에 도착할 수 있었다. 그가 도착하자 뒤늦게 입관과 발인 절차가 진행됐다.

이날 이씨의 부모는 사고 이후 처음으로 아들을 마주했다. 서른 일곱 해를 살다간 아들은 그들에게 하나 뿐인 자식이었다. 입관에는 다른 가족들 없이 부모만 참여했다. 부모의 뜻이었다. 아들을 향한 마지막 인사는 조용히 전달됐다.

“어떻게 보내니, 어떻게 보내, 어떻게 보내…” 이날 유족과 이씨의 지인들은 쉴 새 없이 눈물을 훔치거나 오열했다. 이씨의 영정을 내리던 유족의 입에서 갈라진 쉰 목소리가 새어나왔다.

시신 운구가 시작되자 유족 등은 영정을 따르며 이씨의 이름을 안타깝게 부르기도 했다. 이씨의 모친은 몸이 휘청였다. 그는 가족의 부축을 받으며 겨우겨우 발걸음을 이었다. 운구 행렬이 떠난 후에도 한동안 이씨의 지인들은 자리를 뜨지 못했다.

발인을 마친 이씨의 시신은 김해 추모의공원에 안치된다.

같은 사고로 숨진 조모(30)씨도 이날 부검을 마치고 입관한다. 조씨는 오는 23일 발인 후 세종시 은하수공원에 안치된다.

경부선 열차사고는 지난 19일 오전 10시 52∼54분께 청도군 화양읍 삼신리 인근 경부선 철로에서 발생했다.

동대구역을 출발해 경남 진주로 향하던 무궁화호 열차(1903호)가 선로 근처에서 비탈면 점검을 위해 이동 중이던 작업자 7명을 덮쳐 이씨와 조씨가 숨지고 5명이 크게 다쳤다.