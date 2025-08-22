[헤럴드경제=정석준 기자] 빙그레는 서주를 상대로 제기한 부정경쟁행위 금지 청구 소송 2심에서 승소했다고 22일 밝혔다.

빙그레는 지난해 9월 서주가 메로나의 포장지를 따라했다며 소송을 제기했으나 1심에서 패소한 바 있다. 이후 빙그레는 법원의 판단을 다시 받기 위해 항소장을 제출했다.

항소장에는 “메로나는 포장 자체로 구별할 수 있는 특징이 있고, 빙그레는 이러한 성과를 쌓는 데 상당히 많은 질적·양적 노력과 시간을 들였다”는 내용이 담겼다.

또한, 소비자 조사 결과에서 실제로 제품 포장에 제품명이 기재되어 있음에도 소비자들에게 혼동을 초래한 경우가 수 없이 많이 확인됐다고 주장했다.

빙그레는 “이 사건 포장의 종합적 이미지가 보호받지 못한다면 아이스크림 포장의 한정된 형태를 고려해 볼 때 보호될 수 있는 포장지가 거의 존재하지 않을 것”이라고 강조했다.

이어 “2심에서 빙그레가 오랜 기간 지속적인 투자와 노력으로 메로나 포장 디자인의 주지성을 획득했고, 해당 제품(서주 메론바)이 소비자가 혼동할 만큼 높은 수준의 유사성을 보인다는 주장이 받아들여진 것으로 보고 있다”며 “향후 빙그레는 K-아이스크림의 대표 제품인 메로나의 브랜드 보호를 위해 노력할 것”이라고 말했다.