소규모 사업장에 비스듬한 경사로 설치 지원… 9월 30일까지 신청 가능 보행 약자도 불편 없이 이동할 수 있는 무장애 환경 조성 노력

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 장애인·어르신·유모차 이용자도 편리하게 생활시설을 이용할 수 있도록 소규모 사업장의 출입문 턱을 개선하는 ‘경사로 설치 지원 사업’을 추진한다.

이번 사업은 문턱으로 인한 보행 불편을 없애 보행 취약계층도 안전하고 자유롭게 일상생활을 누릴 수 있도록 하기 위해 마련됐다.

지원 대상은 2022년 이전에 건축된 50㎡~300㎡ 규모의 소규모 사업장으로, 편의점·약국·식당 등 주민들이 일상적으로 이용하는 시설의 문턱에 비스듬한 경사로 설치를 지원한다.

설치 비용은 전액 지원되며, 설치를 희망하는 사업주는 9월 30일까지 광진구장애인편의증진기술지원센터로 유선 신청하면 된다.

광진구는 2022년부터 이 사업을 추진해 현재까지 270개소에 경사로를 설치, 올해도 약 50개소에 추가로 설치할 계획이다. 이를 통해 모든 구민이 불편 없이 생활시설에 접근할 수 있는 무장애 환경을 꾸준히 넓혀갈 예정이다.

김경호 광진구청장은 “아주 낮은 문턱도 휠체어 이용자에게는 큰 장벽이 된다”며 “이번 사업이 생활환경을 보다 편리하게 만드는 계기가 되길 바라며 앞으로도 누구나 자유롭게 오갈 수 있는 환경을 만들기 위해 꾸준히 노력하겠다”고 말했다.

광진구청 홍보담당관 손지영

02-450-7272