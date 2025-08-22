[헤럴드경제=김성훈 기자] 인천의 한 변사 사건 현장에서 사망자가 착용하고 있던 금목걸이가 사라져 현장에 있었던 경찰관들을 상대로 한 조사가 시작됐다.

22일 인천경찰청 형사기동대에 따르면, 20일 오후 2시께 인천시 남동구 빌라에서 50대 남성 A 씨가 숨을 쉬지 않는다는 신고가 접수돼 소방당국이 출동했지만 숨진 상태였다.

이에 경찰관들이 사망 원인 조사에 나섰는데, 조사 과정에서 A 씨가 착용하고 있던 20돈짜리 금목걸이(시가 1100만원 상당)가 사라졌다.

현장에 최초로 출동한 남동경찰서 형사가 촬영한 사망자 사진에서는 금목걸이가 있었으나, 이후 인천경찰청 과학수사대 촬영 사진에서는 목걸이가 사라진 것이다.

당시 현장에 출동한 경찰관들은 서로의 신체를 수색했으나 금목걸이는 발견되지 않았다.

이에 경찰은 현장에 출동했던 형사 2명, 검시 조사관 1명, 과학수사대 직원 2명 등 경찰관 5명을 상대로 조사에 착수했다. 현재까지 금목걸이 행방은 확인되지 않고 있다.

경찰 관계자는 “중립적으로 공정하게 수사를 진행하기 위해 형사기동대에 조사를 맡겼다”고 말했다.