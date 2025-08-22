[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 22일 내년 연구·개발(R&D) 예산안이 35조3000억원으로 편성된 것을 두고 “대한민국의 새로운 발전의 시금석이 되지 않을까 기대한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 서울 용산 대통령실에서 개최된 제1차 국가과학기술자문회의 전원회의를 주재하고 “과학기술 분야에 대한 투자와 관심을 얼마만큼 갖느냐에 따라 국가의 미래가 결정되는 것 같다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 이날 모두발언에서 “과학기술 발전한 나라는 흥했고 과학기술을 천시한 나라, 그런 나라는 되게 망했다”며 “지금도 저는 다르지 않다고 생각한다”고 강조했다.

이어 이 대통령은 “우리가 대한민국이 가진 것은 특별히 없는데, 전 세계에서 유일하게, 해방된 식민지 중 산업화와 민주화에 동시에 성공했다”며 “그것은 결국 미래에 투자했기 때문이라고 생각한다”고도 말했다.

국가과학기술자문회의는 대통령을 의장으로 하는 과학기술 분야 최상위 의사결정 기구로, 과학기술 발전 전략 및 제도에 대한 대통령 자문과 과학기술 중장기 정책 및 기술 확보 전략, 국가연구개발 제도 개선 및 예산 배분 등의 안건 심의를 담당하고 있다.

이날 회의는 ‘연구자가 존중받고 과학이 미래를 바꾸는 투자가 국민주권 정부에서 다시 시작됩니다’라는 슬로건으로 2026년 국가연구개발사업 예산배분·조정안’과 ‘새 정부 AI 정책·투자방향’, ‘부처별 현장·수요자 중심 2026년도 R&D 추진 전략’을 논의하기 위해 마련됐다.

또한 회의엔 국가과학기술자문회의 최양희 부의장, 민간위원 14명 등이 참석했다. 또 정부에서는 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 배경훈 과학기술정보통신부 장관, 정은경 보건복지부 장관, 한성숙 중소벤처기업부 장관, 석종건 방위사업청장, 최은옥 교육부 차관, 문신학 산업통상자원부 차관이 배석했다. 대통령실에서는 김용범 정책실장, 하정우 AI미래기획수석까지 총 26명이 참석했다.

이 대통령은 “우리 부모님들도 논밭 팔아 배고프고 헐벗었지만, 자식들 공부를 시켜 지금의 대한민국이 있다. 국가도 역시 공부하고 학습해야 한다고 생각한다”며 “핵심 중 하나가 R&D일 텐데, 불행하게도 R&D에 대한 일종의 오해나 약간의 문제점 때문에 굴곡이 있긴 했다”고 지적했다.

그러면서 이 대통령은 “이번 예산으로 정상적 증가 추세에 복귀한 것 같다”며 “편성된 예산 R&D이 35조3000억원 정도, 20%에 육박하는 증가율”이라고 설명했다.

이 대통령은 참석자들을 향해 “어쨌든 각 분야의 전문적 소양을 역량을 가진 분들이시니 좋은 의견을 많이 주시길 바라고, 저도 학습하는 자세로 말씀을 잘 들어보겠다”고 했다.