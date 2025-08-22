[헤럴드경제=김성훈 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 정국과 대기업 회장 등 재력가들의 개인정보를 이용해 380억여원을 빼돌린 해킹조직 총책이 붙잡혔다.

법무부는 22일 다수의 웹사이트를 해킹해 국내 재력가 등 사회 저명인사들의 금융계좌와 가상자산 계정에서 총 380억여원을 받아 가로챈 해킹조직의 총책인 중국인 A(34) 씨를 태국 방콕에서 인천공항으로 송환했다고 밝혔다.

A 씨는 2023년 8월부터 지난해 1월까지 이동통신사 홈페이지 등에 침입해 개인정보를 불법 수집한 뒤, 피해자들 명의로 휴대폰을 개통해 이들의 금융계좌와 가상자산 계정에서 예금 등 자산을 이체하는 방식으로 거액을 가로챈 것으로 확인됐다.

유명 연예인, 대기업 회장, 벤처기업 대표 등 국내 재력가 다수가 피해를 본 것으로 확인됐다.

피해자 중에는 BTS 정국도 있었다. 정국은 입대 직후인 지난해 1월 증권계좌 명의를 도용당해 84억원 상당의 하이브 주식 총 3만3500주를 탈취당한 사실이 알려진 바 있다. 당시 소속사가 피해를 인지하고 지급정지 등의 조처를 하면서 실질적인 피해로는 이어지지 않았다.

법무부는 서울시경찰청·인터폴과 협력해 범죄인의 소재를 추적하던 중 올해 4월 A씨가 태국에 입국했다는 첩보를 입수해 즉시 태국 당국에 A씨에 대한 긴급인도구속 청구를 했다. 이후 태국 현지에 검사·수사관을 파견하는 등 태국 당국과 범죄인 송환 방식, 시점 등에 대해 지속적으로 논의해 4개월만에 A씨를 한국으로 송환했다.