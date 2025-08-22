[헤럴드경제(영종도)=이상섭 기자] 오는 25일(현지시간) 한·미 정상회담을 앞두고 22일 오전 김정관 산업통상자원부 장관이 인천공항 2터미널을 통해 미국으로 기 전 기자들의 질문에 답변하고 있다. 김 장관은 러트닉 상무장관과 라이트 에너지부 장관을 만나 한·미 산업 협력 방안에 대해 논의 할 예정이다.
입력 2025-08-22 10:41:46
“이 대통령, 트럼프 ‘틀린 숫자’ 말해도 자제·中관련 대비해야”
오는 25일 한미 정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 방위비 문제 등에서 사실과 다른 수치를 언급하거나 발언을 하더라도 이재명 대통령이 즉각적인 대응은 자제하는 게 바람직하다는 전문가들 제언이 나왔으며, 스콧 스나이더 한미경제연구소 소장은 21일 이 연구소가 주최한 세미나에서 트럼프 대통령이 한미 정상회담에서 ‘잘못된 방위비 수치’를 거듭 거론할 경우
돈 못 내겠다 ‘배짱’ 부리던 구글…결국
[헤럴드경제=박혜림 기자] 한국 정부가 구글과 20년 가까이 갈등을 빚어온 ‘고정밀 지도(1:5000 축척) 반출’ 문제와 관련해, 미국의 압박이 전방위적으로 거세지고 있다. 미국 컴퓨터통신산업협회(CCIA)가 반출 불허 조치를 “대표적 디지털 무역장벽”이라며 미국 상무부에 완화를 요구한 것이다. 오는 25일 한미 정상회담을 앞둔 한국 정부의 부담도 커졌다. 우리 정부는 국내 데이터센터 설치 등 조건부 허용 방침을 밝혔지만, 구글은 글로벌 데이터 연동만을 고집하며 일방적 주장을 펴고 있다. 국내에서 연간 10조원 이상의 매출을 올리면서 세금은 회피하고, 핵심 인프라만 가져가려는 ‘체리피킹’이라는 비판도 나온다. 국민 세금으로 구축한 국가 전략 자산이자 안보 리스크와 직결된 고정밀 지도를 외국 기업에 넘길 수 없다는 ‘정보 주권’ 논리도 힘을 얻고 있다. 20일 미국 컴퓨터통신산업협회(CCIA)와 관련 5개 협회들은 하워드 러트닉 미국 상무부 장관에게 서한을 보내, 정부가 이재명 대통
“22만원→11만원, 이게 웬일이냐” 삼성 ‘파격’ 특단 조치…갑자기 무슨 일이
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “싸다고 샤오미 사지 말고, 이젠 삼성 것 사세요?” 삼성전자가 기존 무선 이어폰에 반값 수준인 11만원대 ‘갤럭시 버즈3 FE’를 다음달 출시한다. 가격 공세로 삼성을 위협하는 샤오미 등 중국을 겨냥한 것으로 보인다. 기존 출시된 ‘갤럭시 버즈3 프로’와 ‘갤럭시 버즈3’ 가격은 ‘갤럭시 버즈3 프로’가 31만9000원, ‘갤럭시 버즈3’가 21만9000원이다. 삼성이 반값 수준의 무선 이어폰을 내놓은 것은 ‘가격대비 성능(가성비)’라인업을 보강해 시장점유율을 확대하려는 특단의 조치다. 애플 에어팟이 20%가 넘는 시장 점유율로 무선 이어폰 절대강자자리를 지키고 있는 가운데, 중국의 샤오미, 화웨이가 가격을 무기로 삼성을 맹추격 하고 있기 때문이다. 17일 업계에 따르면, 삼성전자는 내달 초 ‘갤럭시 버즈3 FE’를 전세계 출시한다. ‘갤럭시 버즈3 FE’는 갤럭시 액티브 노이즈 캔슬링(ANC) 등 주요 기능은 살리되, 원가 절감 등을 통해 가격을 낮춘
“지역화폐 아궁이에 태우고 있다” 가정집서 수천만 원어치 소각하다 발각돼
[헤럴드경제=한지숙 기자] 경북 영양군 한 가정집에서 유효기간이 지나지 않은 수천만 원 어치의 지역화폐를 불법 소각하고 있다는 신고가 들어와 경찰이 조사에 나섰다. 25일 영양군과 경찰에 따르면 지난 22일 “가정집에서 지역화폐와 상품권을 아궁이에 태우고 있다”는 신고가 사진 제보와 함께 경찰에 접수됐다. 경북 영양경찰서가 현장을 확인한 결과 해당 집은 모 축협 직원 A씨 부모 집이었다. 아궁이 주변에선 4000만원 어치에 달하는 지역화폐 다발이 발견된 것으로 전해졌다. 모두 발행일이 2022년으로 유효기간이 2027년까지인 ‘영양사랑상품권’으로 확인됐다. 지역화폐의 출처를 추적한 영양군은 청송·영양축협에서 현금으로 환전된 상품권이 은행의 정식 폐기 절차를 거치지 않고 계약직 직원 A 씨의 부모 집에서 불법으로 소각된 것을 확인했다. 해당 축협은 올해 3월까지는 현금 환전한 뒤 사용할 수 없는 지역화폐를 자체 소각해 왔다. 이후 영양군청이 폐기 업무를 관리하는 것으로 변경된 것으로