[헤럴드경제=서병기선임기자]전 세계를 ‘케데헌앓이’에 빠뜨리며 연일 화제를 모으고 있는 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 국내 최초로 부산국제영화제 기간(9월 17일 - 9월 26일)동안 특별상영을 통해 관객들과 만난다.

동서대학교 소향씨어터 신한카드홀에서 열리는 스페셜 싱어롱 상영회는 북미를 비롯해 전 세계 음원 차트를 휩쓴 OST를 관객이 직접 따라 부르며 즐기는 자리다. 작품의 음악적 매력을 현장에서 만끽할 수 있는 짜릿한 경험을 선사할 예정이다.

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 케이팝의 화려한 세계와 오컬트 장르를 결합하여 전 세계 관객들의 열광적인 반응을 이끌어내며 하나의 브랜드로 자리 잡았다. ‘How It’s Done’, ‘Soda Pop’, ‘Golden’, ‘Your Idol’ 등 다채로운 넘버를 통해 넷플릭스 글로벌 시청 순위 1위를 눈앞에 두고 흥행 열풍을 이어가고 있다.

대형 극장에서 풍부한 사운드와 함께 펼쳐질 이번 특별상영의 세부 일정은 추후 부산국제영화제 홈페이지(https://www.biff.kr)를 통해 확인할 수 있다.