[헤럴드경제=최은지 기자] “K-김밥, 세계가 주목하는데….”

국내 일부 음식점에서 판매 중인 김밥에서 바실투스세레우스균과 대장균이 기준보다 초과 검출됐다. 당국은 해당 음식점 2곳에 대해 행정 처분할 예정이다.

식품의약품안전처는 여름철 다소비 식품인 삼계탕, 염소탕, 냉면 등을 조리해 배달·판매하는 음식점과 김밥, 토스트 등 달걀을 주요 식재료로 사용하는 음식점 총 5630곳을 대상으로 집중 점검하고, 조리식품 총 156건을 수거·검사해 이렇게 결정했다고 22일 밝혔다.

이번 점검 및 검사는 7월14일부터 18일까지 17개 지방자치단체와 함께 진행했다.

식약처는 경남 밀양시의 한 음식점에서 판매한 즉석김밥에서 바실루스세레우스균이 기준치의 1.4배인 14000CFU/g 검출된 것을 확인했다. 바실루스세레우스균은 그람양성으로 일반적으로 비병원성이지만, 일부 환경에서는 설사나 구토 등 증상을 유발하기도 한다.

또다른 음식점에서 판매한 김밥에서는 대장균이 기준치의 12배인 120CFU/g 검출됐다.

식약처는 음식점 총 5630곳 중 식품위생법을 위반한 66곳을 적발해 관할 지방자치단체에 행정처분 등 조치를 요청했다.

주요 위반 사항은 ▷소비기한 경과 제품 보관·판매 등 영업자 준수사항 위반(5곳) ▷기준 및 규격 위반(2곳) ▷표시기준 위반(1곳) ▷조리실 내 위생불량, 위생모 및 마스크 미착용 등 위생적 취급기준 위반(17곳) ▷폐기물 용기 뚜껑 미설치 등 시설기준 위반(17곳) ▷건강진단 미실시(24곳)이다.

식약처는 시장 규모가 크게 성장하고 있는 배달음식점의 위생·안전관리를 강화하기 위해 2021년부터 다소비 품목을 대상으로 집중 점검하고 있으며, 다양한 품목으로 점검 대상을 지속 확대할 예정이다.

식약처는 “국민의 소비경향을 반영해 안전관리 강화 대상을 선정하고 고의적인 불법 행위에 대해서는 엄정하게 조치하는 등 안전한 먹거리 환경을 조성하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.