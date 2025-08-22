‘더불어사회나눔대출’ 시행 4.0%P 대출금리 신협사회공헌재단이 부담

[헤럴드경제=정호원 기자] 신협중앙회는 최근 기록적 집중호우로 피해를 본 지역민의 조속한 일상 회복과 생계 안정을 위해 총 50억원 규모의 재해 복구 지원에 나선다고 22일 밝혔다.

이날부터 신협은 피해 주민을 대상으로 ‘더불어사회나눔대출’을 시행한다. 이를 통해 1인당 최대 2000만원의 긴급 생계 안정자금을 지원한다. 대출금리 4.0%포인트는 신협사회공헌재단이 부담한다.

앞서 신협은 지난 4월 경북·경남·울산지역의 대형 산불 피해 복구를 위해 전국 741개 신협과 임직원·조합원이 함께 모은 10억원 규모 성금을 전달해 피해 주민의 실질적인 회복을 도운 바 있다.

김윤식 신협중앙회장은 “기록적 폭우로 인명피해를 포함해 삶의 터전을 잃은 이웃에 위로를 전한다”며 “금융협동조합으로서 상생의 가치를 실천하고 피해 지역의 빠른 회복과 안정에 힘을 보태겠다”고 전했다.

신협은 국가적인 재난·재해 상황 발생 시 구호 활동을 이어오고 있다. 특히 집중호우 및 태풍 피해 대응을 위해 ▷2020년 12억원 ▷2022년 15억원 ▷2023년 3억5000만원 규모의 성금 및 금융지원을 실시한 바 있다.