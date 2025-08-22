양사 관계자, 학계 모여 청록수소 저변 확대 방안 논의 “청록수소 아직 초기 단계…정부·민간 협력 필요” 뜻 모아

[헤럴드경제=박혜원 기자] SK가스와 포스코홀딩스가 청록수소 생태계를 조성하기 위한 논의를 진행했다고 22일 밝혔다. 양사는 기존 청정수소의 단점을 보완할 새로운 대안으로 꼽히는 청정수소 사업화를 지속 추진해오고 있다.

양사는 지난 21일 서울 강남 포스코센터에서 ‘지속가능한 경제적 청록수소의 국내 생태계 구축’을 주제로 한 포럼을 열고 국내 수소 생태계에서 청록수소의 필요성과 저변 확대 방안에 대해 논의했다. 이날 포럼에는 양사를 비롯해 PwC, 에너지경제연구원, 충청북도, 제주대학교 등 수소 사업 관련 주요 산학 전문기관들이 참석했다.

천연가스를 고온에서 분해해 만들어지는 청록수소는 경제성과 현실성을 동시에 갖춘 새로운 청정수소로 주목받고 있다. 생산 과정에서 이산화탄소가 발생하지 않으며, 그린수소나 블루수소보다 국내 환경에서 생산하기에 더욱 적합하다는 강점이 있다.

이날 포럼은 서용태 PwC 파트너의 발제로 시작해 조상훈 충북도청 사무관, 심영선 SK가스 부사장, 조명종 포스코 소장이 각각 청록수소의 환경성, 경제성, 기술성을 주제로 발표를 진행했다. 이어 패널 토론에선 최수석 제주대 교수가 좌장을 맡아 ‘현실적이고 경제적인 수소경제 활성화 방안 모색’을 주제로 논의를 이어갔다.

참석자들은 청록수소 기술이 아직 상용화 초기 단계에 머물러 있는 만큼, 생태계 조성을 위한 정부와 민간의 적극적인 협력이 필요하다는 공감대를 형성했다. 그린수소와 블루수소 중심으로 구성된 정부의 수소 산업 육성 정책을 보다 국내 여건에 적합한 청록수소로 확대해야 한다는 주장도 언급됐다. 이어 산학 간 공동 연구, 실증 프로젝트, 정책 제안과 이를 실현하기 위한 민간협의체 신설이 필요하다는 의견도 나왔다.

SK가스와 포스코홀딩스는 청록수소 생태계 조성을 위해 지속적으로 노력해오고 있다. SK가스는 2021년 청록수소 제조 원천기술을 보유한 Graphitic Energy(구 C-zero)사에 전략적 투자를 결정했다. 포스코홀딩스는 청록수소를 수소환원제철 공정에 연계해 경제성을 향상시키기 위한 노력을 지속하고 있다. 양사는 청록수소 생태계 구축을 통해 국내 에너지 탄소중립 실현에 기여한다는 계획이다.

김철진 SK가스 부사장은 “이번 포럼으로 청록수소의 가치와 가능성에 대해 산업계와 학계가 함께 공감하고 실질적인 생태계 조성을 위한 첫걸음을 내딛을 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “SK가스는 앞으로도 기존의 액화석유가스(LPG)·액화천연가스(LNG)의 안정적인 사업역량을 수소 사업으로 연결해 궁극적으로 넷제로 달성에 기여하기 위한 종합 에너지 기업으로서의 책임을 다하겠다”고 말했다.

김기수 포스코홀딩스 CTO(최고기술책임자)는 “포스코그룹은 철강산업의 탄소중립 실현을 위한 기술혁신을 지속해오고 있다”며 “특히 수소 기반 친환경 철강 생산체제 전환을 위한 브릿지 기술로서 제철공정과 연계한 청록수소 생산 기술을 개발해 수소 기반 친환경 철강 생산체제로의 전환을 앞당기고, 경제적인 수소 조달과 청록수소 생태계 조성에도 앞장설 것”이라고 밝혔다.