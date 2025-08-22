[헤럴드경제=최은지 기자] 교원투어가 임직원 역량 강화를 위해 사내 학습 파트너 제도와 리더십 육성 체계를 마련했다고 22일 밝혔다. 이를 통해 빠르게 변화하는 여행산업 환경 속에서 인재 육성을 통해 경쟁력을 높이고, 지속가능한 성장 기반을 다진다는 계획이다.

사내 학습 파트너 제도는 여행산업 관련 직무 노하우와 전문성을 구성원들이 상호 공유하며 함께 성장하는 사내 교육 제도다. 제도의 실효성을 높이기 위해 사내 강사가 직접 콘텐츠를 개발하고 강의까지 주도할 수 있도록 프로그램을 설계했다.

교원투어는 사내 강사로 선발된 강사진에게 실질적인 보상과 혜택을 제공한다. 강의 1회당 강사료는 물론, 승급 평가 반영을 위한 경험 포인트와 사내 직무 전환제도인 잡포스팅 신청 시 가산점을 부여한다.

사내 강사진은 회사의 OP(Operator) 육성 체계를 기반으로 ▷CS 기본·심화 과정 ▷EES(Easy Erp System) 운영 및 관리 ▷항공 운영관리 ▷마케팅·상품 관리 ▷협력사 및 제휴 채널 관리 ▷매출·손익 관리 및 전략 등 6개 핵심 과정을 이수한 후 직접 제작한 교육자료로 강의를 진행한다. 이 외에도 실무에서 수요가 높은 교육 과정은 별도로 확대 운영할 계획이다.

아울러 교원투어는 팀장급 이상 구성원의 리더십 강화를 위한 체계적인 육성 체계도 구축했다. 리더 육성 방향을 설정하고 리더십 역량 모델을 도출했으며, 이를 기반으로 맞춤형 리더십 향상 프로그램을 운영해 조직 내 리더십 역량을 체계적으로 강화할 예정이다.

이와 함께 직무·어학·IT·자기계발 등 다양한 온라인 학습 콘텐츠를 상시 제공하며, 특정 주제를 함께 학습하는 학습조직 제도와 자격증 취득 비용 지원 제도도 운영 중이다.

교원투어 관계자는 “국내 대표 교육기업인 교원그룹 계열사로서 인재 육성에 지속적으로 투자하고 있다”며 “이번 사내 학습 파트너 제도와 리더십 육성 체계를 통해 임직원 역량을 강화하고 시장 변화에 선제적으로 대응함으로써 회사 경쟁력을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.