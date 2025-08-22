[헤럴드경제=신동윤 기자] 글로벌 증시 투자자들이 그동안 확실시했던 9월 미 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인하 가능성이 조금씩 낮아지는 모양새다. 미 연준 내 인사들의 입에서 물가·고용시장 지표 등 금리 인하 단행을 위한 결정적 자료 등이 필요하단 목소리가 나오면서다.

최근 금리 인하 기대감에 상승세를 보였던 글로벌 주요 증시들에도 하방 압력으로 작용할 수 있단 분석이 나온다.

22일 금융투자업계에 따르면 제프리 슈미드 미국 캔자스시티 연방준비은행 총재는 21일(현지시간) “정책 금리를 움직이려면 매우 결정적인 자료(very definitive data)가 있어야 한다”고 말했다.

슈미드 총재는 이날 미 CNBC 방송 인터뷰에서 이같이 밝히면서 “지금과 9월 사이에 언급돼야 할 것이 많다”고 덧붙였다.

다음달 16~17일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 전까지 물가나 고용시장에서 금리를 내릴 만한 지표가 나타나지 않으면 금리 인하에 회의적이라는 취지로 해석된다.

캔자스시티 연은은 이날 와이오밍주에서 개최된 연방준비제도(Fed·연준)의 연례 ‘잭슨홀 회의’ 주최 측이며, 슈미드 총재는 올해 FOMC 투표권이 부여돼있다. 지난달 FOMC 회의에선 금리 동결에 투표했다.

슈미드 총재는 연준의 물가상승률 2% 목표치와 관련해서도 “(이를 달성하기 위한) 마지막 구간이 꽤 어렵게 보인다”며 “마지막 1%의 인플레이션을 잡으려면 정말 많고 확실한 비용이 따른다”고 지적했다.

이어 “인플레이션 수치가 2%보다는 3%에 가깝다고 볼 수 있다”며 이를 2% 가까이로 낮추려면 “할 일이 많다”고 말했다.

전날 공개된 7월 FOMC 회의록에서 슈미드 총재는 미국의 고용 시장에 대해 “견조한 모습”이라고 진단한 바 있다. 이같은 발언을 종합해보면 물가는 아직 불안하고 고용은 견조한 만큼 9월에 금리를 인하할 이유가 현재로선 없다는 판단으로 읽힌다.

이날 잭슨홀 회의에 참석한 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재는 야후파이낸스 인터뷰에서 “우리는 너무 높은 인플레이션을 겪고 있으며, 지난 1년 동안 상승세를 이어왔다”면서 “내가 가진 정보를 토대로, 내일이 (FOMC) 회의라면 나는 금리를 낮출 근거를 찾지 못하겠다”고 말했다.

올해 FOMC 투표권이 없는 그는 고용시장 위축에 대한 우려를 인정하면서도, 이보다는 높은 수준이 유지되는 물가 리스크가 더 크기 때문이라고 진단했다.

역시 투표권이 없는 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 잭슨홀 회의 참석을 앞두고 올해 단 한 차례의 금리 인하가 적절하다고 했던 자신의 지난 6월 견해를 “그대로 유지한다”고 말했다고 블룸버그 통신이 전했다.

FOMC 회의는 1년에 8차례 열리며, 다음달 회의가 6번째다. 이후 10월 28~29일과 12월 9~10일로 예정돼 있다.

내달 FOMC를 앞두고 연준은 도널드 트럼프 대통령으로부터 금리인하에 대한 강한 압박을 받고 있다.

이런 가운데 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 이날 기준으로 내달 FOMC 회의에서 금리를 0.25% 낮출 확률은 73.6%, 금리를 동결할 확률은 26.4%로 나타났다.

1주일 전인 지난 14일의 경우 0.25% 금리 인하 확률은 92.1%, 금리 동결 확률은 7.9%였던 것과 비교하면 금리동결 확률이 상당 정도 늘었다.

21일(현지시간) 미 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 152.81포인트(0.34%) 내린 4만4785.50에 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 25.61포인트(0.40%) 떨어진 6370.17, 나스닥종합지수는 72.55포인트(0.34%) 밀린 2만1100.31에 장을 마쳤다.

S&P500 지수는 5거래일 연속 하락했다.

미국 월마트의 2분기 실적이 실망감을 주면서 우량주를 둘러싼 투자심리가 약해졌다. 기술주를 겨냥한 투매는 일부 누그러졌지만, 여전히 고점 논란이 있어 숨 고르기 차원인 것으로 보인다.

증시는 이미 금리인하 기대감을 주가에 반영했다. 하지만 7월 FOMC 의사록에서 확인됐듯 연준은 여전히 신중론이 지배적이다.

릭 가드너 RGA인베스트먼트 최고투자책임자(CIO)는 “잭슨홀을 앞두고 주가가 매우 높은 상태인데 투자자들은 파월이 9월 금리인하를 시사할 것으로 기대하고 있다”며 “8월 거래량이 특히 적고 주말을 앞둔 위험 회피 움직임을 고려하면 파월의 발언이 시장의 기대에 못 미칠 경우 투자자들은 일부 베팅칩을 테이블에서 뺄 것”이라고 전망했다.

한편, 전날 코스피 지수는 전장보다 11.65포인트(0.37%) 오른 3141.74에 거래를 마감했다.

미국 기술주 약세 지속과 미 기준금리 인하 기대감 약화에도 저가매수 심리가 유입되며 최근 급락했던 원전·방산주를 중심으로 회복세가 나타났다.

유가증권시장에서 기관이 2282억원을 순매수했다. 개인과 외국인은 각각 2590억원, 837억원을 순매도했다. 코스피200선물시장에서는 외국인이 2914억원 매수 우위였다.