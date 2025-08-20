UFS 연습 기간 중 경기 성남 CP탱고 찾아 한미 장병 격려 브런슨 사령관 연습 현황 보고 “오늘 훈련이 억제력 결정”

[헤럴드경제=신대원 기자] 안규백 국방부 장관이 20일 경기 성남에 자리한 한미연합군사령부 전시지휘소(CP 탱고)를 찾아 연합방위태세를 확인하고 ‘을지 자유의 방패’(UFS) 연습에 여념이 없는 한미 장병들을 격려했다.

안 장관은 UFS 연습 상황을 보고받은 뒤 “이번 연습은 국민주권정부 출범 후 시행하는 첫 연습으로 한미동맹의 굳건함을 현시하고 연합방위태세를 강화시킬 수 있는 소중한 기회”라면서 “한미 장병이 어깨를 나란히 하며 연습에 매진해 ‘파이트 투나잇’(Fight Tonight) 연합방위태세를 확립할 것”을 당부했다.

안 장관은 이어 연습에 매진하고 있는 한미 장병들을 격려하고 “평화 수호의 보루라는 연합사의 표어처럼 대한민국 안보의 주춧돌과 같은 여러분을 보니 매우 든든하다”며 “지금 이 순간 한미 장병이 함께 흘리고 있는 땀이 대한민국의 평화를 지켜내는 원동력”이라고 강조했다.

또 “연습 마지막까지 맡은바 역할과 임무에 최선을 다해주길 바란다”고 덧붙였다.

연합사는 안 장관의 이번 CP 탱고 방문에 대해 연합사가 동맹의 심장부로서 양국 본토 수호를 위해 한미 장병이 긴밀히 훈련·계획·작전을 수행하는 중심 역할을 하고 있음을 재확인했다고 의미를 부여했다.

제이비어 브런슨(육군 대장) 유엔군사령관 겸 연합사령관 겸 주한미군사령관은 안 장관에게 UFS 연습 진행 현황을 보고했다.

연합사는 안 장관이 연합작전 전체를 지휘·통제하는 전구작전본부를 방문해 한미 장병을 격려했다며 연합대비태세가 한반도 평화를 지키는 핵심 요소임을 강조하고 장병들의 헌신과 전문성을 높이 평가했다고 전했다.

브런슨 사령관은 “UFS 연습은 한미동맹의 지속적인 강인함과 한반도의 평화와 안정에 대한 확고한 의지를 보여주는 대표적 연습”이라면서 “이번 방어적 훈련은 연합대비태세를 강화하고 연합 능력을 시험하며 유엔사와 동맹의 완벽한 상호운용성을 구축하는 데 중점을 두고 있다”고 밝혔다.

이어 “오늘 우리가 훈련하는 방식이 파이트 투나잇 능력과 억제력을 결정짓는다”고 강조했다.

안 장관의 CP 탱고 방문에는 한국 국방부와 주한미국대사관, 유엔사, 연합사, 주한미군 주요 관계자들이 함께했다.

한편 올해 창설 75주년을 맞은 유엔사 회원국들도 이번 훈련에 기여하고 있다.

연합사는 “이번 연습은 1953년 10월 1일 체결된 한미상호방위조약 정신에 따라 정전협정을 준수하며 진행되고 있으며 한미 양국의 본토 방위 의지를 공고히 하고 동맹이 역내 평화와 안정을 위한 핵심 축임을 재확인하는 계기가 되고 있다”면서 “훈련의 방어적, 억제적 성격을 확인하기 위해 중립국감독위원회(NNSC)가 참관한다”고 소개했다.