[헤럴드경제=김주리 기자] T1 소속 ‘페이커’(이상혁 선수)와 비트박스 세계 챔피언 ‘윙’이 출연한 삼성전자 캠페인 영상이 사회관계망서비스(SNS)에서 조회수 90만회를 돌파했다.

20일 업계에 따르면 삼성전자가 페이커 소속팀 T1과 비트박서 윙이 속한 비트펠라하우스와 함께 선보인 ‘OLED : Feel the Champion’s Rhythm with T1‘(OLED : T1과 챔피언의 리듬을 느껴봐) 브랜딩 필름이 공개 직후 팬덤과 커뮤니티에서 화제가 되고 있다.

이번 영상은 단순한 제품 홍보가 아닌 서로 다른 분야에서 세계 최고 자리에 오른 두 인물의 예술적 감성에 기반한 뮤직비디오 컨셉으로 제작했다.

삼성전자는 자사 유기발광다이오드(OLED) TV와 모니터의 핵심 게이밍 성능인 세계 최초 500헤르츠(㎐) 초고주사율, 빛 반사를 최소화하는 글레어 프리, 번인을 예방하는 삼성 OLED 세이프가드+ 등을 페이커를 포함한 T1 소속 선수들의 특성과 플레이 스타일에 은유적으로 연결했다.

삼성전자는 풀 버전 영상과 함께 기능별로 재해석한 숏폼(짧은 영상) 콘텐츠도 공개했다.

총 4개로 구성된 숏폼 영상은 MZ세대가 즐겨 소비하는 밈을 결합해 OLED 기술을 감각적 경험으로 재해석했다.

특히 500㎐ 초고주사율은 점점 빨라지는 속사포 랩으로, 글레어 프리 기능은 페이커와 윙의 닮은꼴 반사 장면으로 풀어냈다.

풀(전체)버전과 숏폼 콘텐츠는 공개 7일 만에 합산 기준 유튜브 조회수 69만8000회, 페이스북 6만4000회, X(옛 트위터) 17만회를 기록하며 총 조회수 93만2000회를 기록했다.

영상을 본 네티즌들은 “T1은 T1대로, 비트펠라는 비트펠라대로 색깔이 잘 보인다”, “진짜 ‘감다살’(감 다 살았네)이네”, “왕들의 만남, 가슴을 울린다” 등의 반응을 보였다.

이번 브랜드 영상의 비하인드 영상은 T1과 비트펠라하우스의 유튜브 채널에 추후 업로드될 예정이다.