원미경 여성가족부 장관 후보자, ‘성매매 여성 비범죄화’ 주장해와 “성매매=성착취”…성매매처벌법 한계 지적 장관되면 성매매 여성 구제 등 정책 추진할 듯

[헤럴드경제=안효정 기자] 원미경 여성가족부 장관 후보자의 여성폭력 보호 활동 이력에 관심이 쏠리고 있다. 변호사로 활동하면서 성매매 종사자를 피해자로 간주하고 처벌해선 안된다는 주장을 꾸준히 제기했던 터라 장관직을 수행하면서 성매매 여성의 비범죄화를 정책으로 밀고 나갈 가능성이 있다.

원 후보자의 이력을 살펴보면 여성인권 보장, 여성폭력 대응 등과 관련된 활동들이 많다. 그는 2001년 여성폭력상담기관인 서울여성의전화 전문위원을 시작으로 민주사회를위한변호사모임(민변) 여성인권위원장 및 성착취대응팀장, 한국젠더법학회 부회장, 여성폭력방지위원회 위원, 한국여성학회 이사, 한국성폭력상담소 자문위원 등을 거쳤다.

이 가운데 ‘성매매 여성의 비범죄화’ 활동이 주목받는다. 원 후보자는 성매매방지중앙지원센터 모니터링 위원회 위원과 성매매문제해결을위한전국연대 부설 ‘보다상담소’ 운영위원장 등을 역임했다.

성매매 종사자 여성이 처벌의 대상이냐, 보호·지원의 대상이냐는 해묵은 논란이다. 현행 ‘성매매처벌법’과 ‘성매매피해자보호법’이 성매매 피해자의 범위를 다르게 규정하고 있어서다. 처벌법에 따르면 성매매 피해자는 일정 요건하에서 성립되는 규정으로 ‘강요에 의해 성매매된 자’에 대해서만 처벌을 면제한다.

반면 피해자보호법에서는 ‘성매매 피해자 및 성을 파는 행위를 한 사람’으로 정의한다. 즉 피해자를 폭넓게 보고 이들이 보호조치와 피해 회복 및 자립·자활 서비스를 받을 수 있도록 했다.

여성계는 현행 성매매처벌법엔 ‘성매매 피해자’에 대한 면책조항만 있고 성매매 여성이 피해를 증명하지 못하면 ‘성매매 행위자’로서 처벌받는 한계가 있다고 주장해왔다.

원 후보자도 기본적으로 여기에 동의하는 쪽이다. 그는 2022년 ‘성매매처벌법개정연대’ 발족 기자회견에 민변 성착취대응팀 신분으로 참석해 성매매를 ‘성착취’라고 부르며 법률 개정을 요구했다. 당시 후보자는 “성착취 피해자를 자발과 강제로 나누고 피해자로 입증된 자만을 구체화하겠다는 한계를 지닌 법의 테두리 내에서 수많은 성착취 피해 여성들이 피해를 입증하기 위해 싸웠지만 끝내 현행법의 장벽을 넘지 못하고 좌절에 이르렀다”고 지적했다.

후보자는 2014년 민변 여성인권위원회 ‘사법정의와 여성 Ⅲ’ 책자 발간에도 참여해 당시 기준 시행 10년을 맞은 성매매처벌법의 문제점을 꼬집었다. 그는 “강제성을 입증하지 못하는 성매매 여성은 법에 의해 처벌 대상이 됨과 동시에 성매매 알선자, 성구매자와 공범관계에 놓이게 된다”면서 “이런 법의 구조는 성매매 여성이 성매매 공간에서 겪게 되는 피해를 제대로 보지 못하게 만들고 이들에 대한 사회적 낙인을 지속시키는 한편 책임주체를 혼돈시키는 모순점을 태생적으로 안고 있다”고 적었다.

2012년 여가부 주최로 열린 ‘성매매 피해 여성의 법적보호 강화 방안’ 토론에서는 성매매 여성을 ‘행위자’와 ‘피해자’로 구분하는 현행 방식을 폐기하고 매수자와 알선자만 처벌하는 ‘노르딕 모델’을 대안으로 제시했다. 원 후보자는 “스웨덴에서는 성구매금지법 시행(1999년) 후 구매자 수가 2001년 80% 가까이 감소했고 성매매 수요 및 성산업은 지속적으로 축소되고 있다”면서 “법 개정 방향에서 스웨덴이 성구매금지법을 제정하는 과정 및 성과는 우리에게 시사점이 크다”고 했다.

실제로 후보자는 2005년 서울 하월곡동 성매매 집결지의 업소에 갇혀있다 화재로 숨진 성매매 여성들의 손해배상 소송을 대리한 적 있는 것으로 알려졌다. 또 당시 재개발을 앞둔 해당 집결지 종사자들에 대한 지원을 강조하기도 했다.

후보자가 이같은 이력을 보유한 만큼 장관으로 임명되면 성매매 종사자 여성 구제 등에 힘이 실릴 것으로 보인다. 여가부는 향후 ‘성매매 여성 비범죄화’ 실현 가능성에 대해 “답변을 정리해 인사청문회 때 구체적으로 말씀드리겠다”고 밝혔다.