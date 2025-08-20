중상위권 수험생 수험생 1만7000명 ‘사탐런’ 예상 6월 모평 사회탐구 응시율 58.5%…역대 최고치

[헤럴드경제=김용재 기자] 11월 13일 시행되는 2026학년도 대학수학능력시험(수능)의 최대 변수는 ‘사탐런’(자연계 학생이 인문계열 탐구를 선택하는 현상)이 될 것으로 예상된다. 이런 상황에서 올해 치러진 고3 전국연합학력평가에서 과탐과목 이탈상황이 심각한 것으로 파악됐다.

20일 종로학원은 올해 수능에서는 2등급 이내 수험생 가운데 사회탐구 영역을 택하는 인원이 전년 대비 1만7000명 증가할 것으로 예상했다. 반면 과학탐구 영역을 택하는 중상위권 수험생은 전년 대비 약 1만1000명 줄어들 것이라 전망했다.

이는 앞선 3월·5월·6월 등에 시행된 고3 수험생의 모의평가 응시인원 등을 고려해 예측한 수치다. 올해 6월 모의평가를 보면 2등급 내 수험생 중 사회탐구 영역의 사회문화를 택한 인원은 지난해보다 8643명(46.5%) 증가했다. 윤리와 사상을 택한 수험생도 1473명 증가해 전년 대비 36.8% 늘었다.

반대로 과학탐구 영역의 경우 2등급 내 수험생 중 지구과학1을 택한 인원은 3641명 줄었다. 이어 ▷생명과학1(1997명) ▷물리학1(1966명) ▷화학1(1878명)도 감소했다.

실제 수능에서는 모의평가 때보다 응시인원이 더 늘어날 것으로 보인다. 각 탐구영역 과목을 선택하는 중상위권 수험생의 증감 흐름을 감안하면 전년 대비 약 1만7000명 정도 사회탐구 영역으로 이동하는 ‘사탐런’ 현상이 두드러질 것이란 설명이다.

사탐런 현상의 가속화로 의대를 희망하는 수험생들은 수능 수시 최저학력기준을 충족하지 못할 가능성도 있다. 과학탐구 영역을 택하는 수험생이 줄어들면 덩달아 한두 문제에 따라 등급 하락 가능성도 커지기 때문이다. 실제로 전국 의대 수시에서 수능최저학력기준이 없는 전형은 10.6%에 불과하다.

올해 수능 역시 평가원의 ‘출제 기조 유지’로 국어·영어·수학의 난도는 지난해처럼 평이한 수준일 것으로 예상되는 가운데 탐구 영역 점수가 대입 결과의 핵심 변수가 될 전망이다. 실제 지난 6월 모의평가에서 사회탐구 응시율은 58.5%로 통합 수능이 도입된 2022학년도 이후 최고치를 기록했다. 지난해 6월 모의평가(50.3%)와 비교하면 8.2%포인트나 늘었다. 반면 과학탐구 응시율은 24.6%로 작년 6월 모의평가(40.8%) 대비 16.2%포인트 줄었다.

임성호 종로학원 대표는 “자연계열 최상위권 수험생은 남은 기간 과학탐구 과목에 대해 매우 타이트한 학습 계획을 가져야 한다”며 “긴 추석 연휴 때 초단기 학습전략 마련도 시급하다”고 말했다. 이어 “수능 원서접수 결과 응시 인원 증감이 어느 과목에서 크게 발생할지 가늠하기 어려운 상황”이라며 “지금까지 과목별 응시 패턴과 매우 다른 응시 결과가 나올 수 있는 상황”이라고 덧붙였다.