환경부 온실가스종합정보센터, ‘2024년도 국가 온실가스 잠정배출량’ 발표 재생에너지 및 원전 발전량 증가로 배출량 감소, 산업 부문은 소폭 증가 2030 국가 온실가스 감축목표(NDC) 이행하려면 매년 3.6% 이상 줄여야

[헤럴드경제=이태형 기자]지난해 국내 온실가스 배출량이 2010년 이후 처음으로 7억톤 아래로 떨어졌다. 원자력과 재생에너지 발전 비중이 높아지면서 배출량이 줄어든 반면, 철강업과 정유업 등 온실가스 다배출 업종은 배출량이 소폭 늘었다. ‘2030 국가 온실가스 감축 목표’(2030 NDC, 2030년까지 2018년 대비 배출량 40% 감축)를 달성하기 위해 향후 매년 감축 비율을 더 끌어올려야 하는 과제가 놓였다.

지난해 온실가스 배출량 6억9158만톤…전년보다 2% 감소

환경부 온실가스종합정보센터는 지난해 국가 온실가스 배출량이 6억9158만톤으로 잠정 집계됐다고 20일 밝혔다. 2023년(잠정 7억500만톤)과 비교하면 2%(1419만톤) 감소했다.

국가 온실가스 배출량이 7억톤을 밑돌기는 2010년(6억8980만톤) 이래 처음으로, 2011년(7억2160만톤) 이후 최저치다.

2030 NDC를 달성하기 위해 2023년 수립된 ‘제1차 탄소중립·녹색성장 기본계획’상 2024년 배출량 목표치도 달성했다.

1차 탄소중립·녹색성장 기본계획상 2024년 배출량 목표치는 ‘1996 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC) 산정 지침’(1996 지침)에 따라 산정한 순배출량(총배출량에서 산림 등이 흡수·제거한 온실가스양을 제한 배출량) 값으로 6억2510만톤이다. 1996 지침을 적용해 산정한 지난해 순배출량은 6억10만톤이다.

원자력·재생에너지 발전량 늘어 온실가스 배출량 5% 감소

지난해 온실가스 배출량이 줄어든 이유는 전기를 생산할 때 석탄을 덜 쓰고 원자력과 재생에너지를 더 썼기 때문이다.

작년 전기 사용량은 595.6TWh(테라와트시)로 전년(588.0TWh)보다 1.3% 늘었지만, 전기 등 에너지를 생산하는 데(전환 부문)서 나오는 온실가스 배출량은 2억1830만톤으로 전년(2억3090만톤)보다 5.4% 감소했다.

석탄 발전량이 184.9TWh에서 167.2TWh로 줄고, 원자력과 재생에너지 발전량이 각각 180.5TWh에서 188.8TWh로, 49.4TWh에서 53.7TWh로 각각 늘었다.

전환 외 다른 부문은 온실가스 감축 성과가 사실상 없었다.

지난해 산업 부문 온실가스 배출량은 2억8590만톤으로 전년(2억8460만톤)보다 0.4% 증가했다.

산업 부문 온실가스 배출량은 2022년과 2023년 2년 연속 경기침체에 전년 대비 감소했다가 작년 일부 업종 경기가 다소 회복되면서 반등했다.

정유업과 철강업, 시멘트업 등 온실가스를 많이 배출하는 업종의 ‘제품 1단위를 생산할 때 배출되는 온실가스양’이 증가했다.

정유업은 1배럴의 제품을 생산할 때 나오는 온실가스양이 작년 1만6300톤으로 전년(1만5700톤)보다 3.8%, 철강업은 1톤을 생산 시 온실가스 배출량이 1.57톤으로 전년(1.50톤)에 비해 4.7%, 시멘트업은 제품 1톤 생산에 따라 배출되는 온실가스양이 1.029톤으로 전년(1.026톤)과 비교해 0.29% 늘었다.

작년 수송 부문 온실가스 배출량은 9750만톤으로 전년(9780만톤)과 비슷했다.

전기차 화재 위험성이 주목받으면서 전기차 등 무공해차 확산세는 둔화하고 휘발유차와 전기와 휘발유를 같이 사용하는 하이브리드차가 늘면서 수송 부문 온실가스 배출량이 유지됐다.

건물 부문 배출량은 4360만톤으로 전년(4480만톤)보다 2.8% 감소했다. 기후변화로 기온이 오르면서 난방을 덜 하면서 건물 부문 배출량이 줄었다.

지난해 여름철 무더위로 건물 에너지 사용량은 3727만5000TOE(석유환산톤)로 전년(3588만8000TOE)보다 3.9% 증가했다. 건물 1㎡당 에너지 사용량도 119kWh(킬로와트시)로 전년(117kWh)보다 늘었다.

에어컨 등에 냉매로 사용되는 수소불화탄소(HFCs) 관련 온실가스 배출량은 작년 3500만톤으로 전년(3340만톤)보다 4.8% 증가했다.

에어컨 등에 주입된 냉매는 2∼20년에 걸쳐 서서히 대기 중으로 누출되기에 최소 2034년까지는 수소불화탄소에 의한 온실가스 배출량이 증가할 것으로 전망된다. 수소불화탄소는 온실효과가 이산화탄소의 100∼1만배에 이른다.

온실가스를 흡수·저장해 총배출량을 상쇄하는 흡수량은 4016만톤으로 전년 대비 1.8% 증가했다. 이는 주요 흡수원인 산림 부문에서 지난해 산불피해면적(97.4%↓)과 산지전용(轉用)면적(10.7%↓)이 감소했기 때문이다.

NDC 달성하려면 연평균 3.6%씩 배출량 줄여야

최근 온실가스 배출량 감소세 속에서도 2030 NDC 달성에는 경고등이 커졌다.

NDC상 2030년 배출량 목표치는 4억3660만톤(1996년 지침 적용 순배출량)으로 지난해 배출량을 고려하면 앞으로 1억6350만톤을 더 줄여야 한다. 총배출량(1996년 지침 적용)으로 따지면 2억200만톤을 감소시켜야 한다.

연평균 전년 대비 3.6%씩 온실가스 배출량을 줄여야 하는데 주요 온실가스 배출 부문 가운데 전환 부문을 제외한 산업, 수송, 건물 부문은 배출량이 등락을 반복하는 등 감소세가 뚜렷하다고 볼 수 없는 상황이다.

최민지 온실가스종합정보센터장은 “온실가스 배출량이 감소세이기는 하나, 경기 둔화와 평균기온 상승 등 외부요인 영향이 반영됐다”면서 “2030 NDC를 달성하기 위해서는 재생에너지 대폭 확대와 같은 강도 높은 노력이 필요하다”고 말했다.