알츠하이머 ‘돌파구’ AI 개발 경진 대회…우승작 무료 공개 게이츠 벤처스 상금 100만 달러 후원…“AI 동료로 활용해야”

[헤럴드경제=김영철 기자] 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 창업주가 의학계 최후의 난제로 꼽히는 알츠하이머를 치료하는 데 인공지능(AI)을 활용한 혁신적 해법을 찾는 경진 대회를 연다. 우승 상금은 100만달러(14억원)이다.

19일(현지시간) 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 전세계 학계, 기업, 정부가 참여한 ‘알츠하이머 데이터 계획(Alzheimer‘s Disease Data Initiative)’은 이같은 내용의 ‘알츠하이머 인사이트 AI‘(Alzheimer’s Insights AI)를 개최한다고 밝혔다.

참가자들은 “기존 알츠하이머 자료를 토대로 돌파구가 될만한 발견을 앞당겨 끌어낼 독립적 계획, 추론, 행동이 가능한” AI 프로그램을 개발하게 된다.

우승을 차지한 AI 프로그램은 전세계 과학자들이 접근할 수 있도록 ‘알츠하이머 데이터계획’ 클라우드에 무료로 게시된다. 상금 100만달러는 빌 게이츠가 이끄는 ‘게이츠 벤처스’Gates Ventures)에서 지원한다.

이번 경연에선 가장 흔한 치매이자 인류의 마지막 난제로 꼽히는 알츠하이머 연구에서 수십년간 쌓인 자료를 토대로 혹시나 지나쳐왔던 실마리를 찾아낼 통찰이 발견될 수 있을지 주목된다.

의학계에서는 전체 치매 환자가 5500만명에 달하며, 2050년에는 고령화에 따라 세배로 늘어날 것으로 추정하고 있다.

게이츠 벤처스 관계자는 “우리 모두 알츠하이머가 주는 부담감을 알고 있으며, 앞으로도 상황은 나빠지기만 할 것”이라며 “우리가 직면한 다급한 상황에서 여전히 혁신적 치료가 등장하지 않고 있다”고 말했다. 이 관계자는 “석기 시대에 살고 있지 않는 한 AI는 현실이며, 과학계는 이를 활용해야 한다”면서, 계획, 추론, 생성할 수 있는 “동료”로서 특수화된 AI를 활용할 것을 제안했다.

이같은 시도는 실리콘밸리에서 난치병 치료에 결정적 실마리를 찾는 데 AI 쓰임새가 주목받는 흐름과 맞물린 것이다.

지난해 노벨 화학상은 구글 AI 딥마인드 창업자인 데미스 허사비스(48) 등 3인방에게 돌아가면서 화제를 뿌리기도 했다. 허사비스는 AI 바둑 프로그램 ‘알파고’의 ‘아버지’이자, 단백질 구조를 파악하는 AI 모델 ‘알파폴드’를 개발한 주역이다.