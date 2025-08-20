스타트업 발굴부터 실증·사업화·투자까지 연계 지원, 7회째 진행 스마트시티, 숙박·레저·유통 등 4개 부문 모집, 내달 14일까지 접수

[헤럴드경제=정주원 기자] 호반그룹이 올해 두 번째 혁신기술공모전을 열고 유망 스타트업 발굴에 나선다.

호반그룹은 20일 ‘2025 호반혁신기술공모전(HIT CHALLENGE)’을 개최한다고 밝혔다. 이번 공모전은 그룹의 미래 경쟁력 강화를 위한 대표 오픈이노베이션 프로그램으로, 지난 ‘호반 넥스트 스타트업공모전’에 이어 일곱 번째다. 호반그룹은 지금까지 총 48개 스타트업과 협업을 이어왔다.

올해 공모전은 서울경제진흥원(SBA), 창업진흥원(KISED), 글로벌 전자부품 및 스마트솔루션 전문기업 솔루엠(SOLUM)과 공동 주최한다. 이를 통해 실수요 중심의 오픈이노베이션 인프라를 확대하고 신사업 아이템 발굴에 속도를 낸다는 계획이다.

모집 분야는 ▷스마트시티(로봇, 건설혁신, 에너지신기술, 건설신자재 등) ▷숙박·레저·유통(스마트골프장, 자원순환, 디지털전환 등) ▷제조(스마트공장, 신재생에너지 등) ▷신사업(Ag-Tech, AI, 모빌리티, ESG, 드론 등) 등 4개 부문이다. 접수는 다음 달 14일까지 ‘스타트업플러스’ 홈페이지에서 가능하다.

서류·현장실사·발표 평가를 거쳐 총 8개 사가 수상 기업으로 선정되며, 각 기업에는 약 2억원 규모의 상금과 사업화 지원금이 지급된다. 기술 PoC(개념검증) 테스트베드·사무공간·글로벌 프로그램·투자 연계 등 후속 지원도 제공된다.

특히 올해는 ‘2025 호반 오픈이노베이션 데모데이’와 연계해 발굴부터 실증·사업화·투자까지 이어지는 전략적 시너지를 도모한다. 데모데이는 스타트업을 홍보하고 투자, M&A, 구매, 채용 등으로 연결되는 기회를 제공하는 행사로, 호반건설과 플랜에이치벤처스가 지난 2022년부터 매년 열고 있다.

호반그룹 관계자는 “이번 공모전은 공공과 민간이 협력해 혁신 아이디어를 실현하는 장”이라며 “유망 기업들의 기술이 실제 건설·산업 현장에 적용될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 했다.

한편 지난 3월 열린 ‘2025 호반 넥스트 스타트업공모전’에는 총 78개 회사가 지원했으며, 개인정보 유출 방지 보안 해결책을 제안한 ‘아치서울’이 최우수상을 수상했다. 호반그룹은 향후 아치서울과 협력해 해당 기술을 리솜리조트 QR주문·룸서비스 시스템에 적용하고 그룹 내 전자문서 시스템에도 도입할 예정이다.