기존 연간 주기 작성에서 단축…“필요 경제지표 신속 제공”

[헤럴드경제=배문숙 기자] 지난 6월 폐업자가 음식업, 도매·상품중개업 등을 중심으로 전월보다 5000개 늘어난 것으로 집계됐다.

국세청은 이런 내용 등의 자영업자 개·폐업과 현금영수증 발급·신용카드 사용·전자세금계산서 발급·수출입 현황 등 경제 지표를 앞으로 월별로 제공한다고 20일 밝혔다.

기존에 연간 주기로 작성하거나 공개하지 않았던 경제지표를 매월 빠르게 관련 부처와 지방자치단체에 제공함으로써 민생 회복 지원을 위한 정책 수립에 기여하겠다는 취지다.

국세청에 따르면 6월 가동사업자는 1027만개로 전월보다 1만5000개 증가했다. 신규사업자는 9만6000개로 전월보다 2000개 늘었으며, 폐업사업자는 6만7000개로 직전 달보다 5000개 증가했다.

5월 대비 창업사업자 증가가 높은 업종은 정보기술(IT) 관련 연구개발업(336개), 도매 및 상품중개업(319개), 법무·회계·건축 및 상담업(273개), 광고업 및 기타 산업 관련 서비스업(228개), 건설업(223개) 순으로 나타났다.

전월보다 폐업자 증가가 높은 업종은 음식업(1천86개), 도매 및 상품중개업(779개), 부동산업(777개), 건설업(551개) 순이었다.

6월 신용카드 결제 금액은 106조4000억원으로 나타나 전월보다 6000억원 증가했다. 5월과 비교해 음식업(-9000억원), 소매업(-9000억원), 병의원(-3000억원)에서 감소액이 컸다.

6월 현금영수증 발급 금액은 15조7134억원으로 전월보다 350억원 감소했고, 전자세금계산서 발급 금액은 380조3000억원으로 32조원 늘었다.

국세청은 월별 경제지표를 행정안전부에서 운영하는 공동 활용데이터 등록관리시스템에 공개해 필요한 지자체나 국가기관이 이용할 수 있도록 할 예정이다. 국세청 홈페이지에도 향후 전산 작업을 거쳐 제공한다.