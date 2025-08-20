삼성D, 참가사 중 최다 논문 발표 LGD, 디스플레이 신기술 선보여 양사 ‘올해 디스플레이 대상’ 수상

국내 양대 디스플레이 기업(삼성디스플레이·LG디스플레이)가 부산 벡스코(19~22일)에서 열린 제25회 국제정보디스플레이학술대회(IMID 2025)에서 최신 디스플레이 기술과 연구 성과를 공개하며 기술력을 강조했다.

▶삼성D, 발표논문 30% 이상이 AI·시뮬레이션 관련=삼성디스플레이는 20일 참가 기업 중 가장 많은 69편의 논문을 발표하며 연구개발(R&D) 경쟁력을 뽐냈다. 발표 논문의 30% 이상은 인공지능(AI) 및 컴퓨터 시뮬레이션 분야에 집중됐다. 특히 ‘전력 소모를 줄인 고성능 AI 기반 이미지 해상도 향상 기술’과 ‘OLED 패널의 부식 불량 예측을 위한 새로운 방법론’ 등 최신 기술을 선보였다.

삼성디스플레이 생산기술연구소 AI팀은 TV나 모니터 안의 작은 칩(TCON)에서 직접 작동하는 초소형 AI를 만들어 FHD 이미지를 UHD 수준으로 실시간 변환하는 온디바이스 AI 기술을 선보였다. 디스플레이 연구소 CAE팀은 OLED 패널 부식 가능성을 시뮬레이션으로 예측, OLED 패널의 고장 위험을 줄이는 검증 기법을 제안했다.

하동완 삼성디스플레이 설계연구팀 상무는 초청 세션에서 RGB(적녹청 삼원색) 직접 패터닝 기술을 적용한 초고해상도 올레도스(OLEDoS) 연구 성과를 발표하기도 했다. 컬러필터 없이 RGB 픽셀을 직접 패터닝하고 초정밀 픽셀 정렬 기술을 적용해 색 손실 없는 선명한 올레도스 화질을 구현한 결과를 담았다.

올레도스 분야의 우수한 연구개발 성과를 바탕으로 업계 최고 5000PPI 해상도를 구현한 1.4형 RGB 올레도스와 화면 밝기가 2만니트에 달하는 1.3형 RGB 올레도스 등 다양한 시제품도 선보였다.

삼성디스플레이의 연구개발 역량은 제품 경쟁력으로 이어졌다. 이날 ‘갤럭시 Z 폴드 SE’용 폴더블 OLED는 ‘IMID 올해의 디스플레이 대상(Korea Display of the Year)’을 수상했다. 전작 대비 두께와 무게, 주름(Crease) 특성이 개선되고 패널 사이즈 확장으로 멀티태스킹과 콘텐츠 소비에 최적화된 경험을 제공한 점이 높은 평가를 받았다.

▶LGD, AI 디스플레이 미래상 제시=LG디스플레이는 개막식에서 최현철 사업부장이 ‘화면을 넘어선 인지 인터페이스로서의 디스플레이(Beyond Screen: Display as Cognitive Interface)’를 주제로 기조연설을 진행하며 AI 시대를 맞이하며 역할이 커진 디스플레이 기술과 미래상을 소개했다.

마련된 특별 전시장에서는 ‘18인치 차량용 슬라이더블 OLED’, ‘스트레처블 디스플레이’, ‘83인치 4세대 OLED TV 패널’, 게이밍 OLED 등 다양한 시제품을 직접 체험할 수 있도록 했다. 특히 IMID 학회에서 수상하는 ‘올해의 디스플레이 대상’으로 선정된 ‘83인치 4세대 OLED TV 패널’과 게이밍OLED 등을 직접 경험할 수 있도록 했다.

LG디스플레이는 학회 기간 OLED와 차세대 디스플레이 관련 연구논문 23건을 발표하며 기술 리더십도 강조할 계획이다. 박지영 기자