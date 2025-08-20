[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 양천구(구청장 이기재·사진)는 민간참여형 복지모델인 ‘양천 나눔가게’가 올해 40곳이 추가로 발굴돼 총 170곳을 넘어섰다고 20일 밝혔다. 양천구는 연말까지 200곳으로 늘린다는 계획이다.

‘나눔가게’는 음식점, 미용실, 학원, 병원, 약국 등 생활밀착 업종의 지역 내 소상공인이 자발적으로 참여해, 각 업체 고유의 물품이나 서비스를 무료로 제공한다.

현재 운영 중인 170곳는 무료 식사, 커트 및 펌 서비스, 건강음료 지원, 중개수수료 감면, 세탁 서비스, 한약 지원, 학원 수강권 제공 등 참여 업소의 특성을 살린 다양한 나눔 활동이 이뤄지고 있다.

구는 ‘나눔가게’ 200곳 확대 추진을 위해 18개 동 지역사회보장협의체와 협력해 동 단위로 나눔가게를 직접 발굴한다. 업체와 협약을 체결한 뒤 도움이 필요한 주민에게 맞춤형 연계를 제공할 예정이다.

또한, 3개월 이상 참여한 업체에는 ‘양천 나눔가게’ 인증 현판을 제공한다.

‘양천 나눔가게’는 지역 내 소상공인 누구나 참여할 수 있다. 동주민센터 어디서나 연중 신청 가능하다.

이기재 양천구청장은 “나눔가게는 가장 가까운 곳에서 이웃을 돌보는 소중한 공동체 기반 복지”라며, “나눔을 실천하는 그 따뜻한 마음이 또 다른 나눔으로 이어질 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.