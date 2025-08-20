tvN 월화드라마 ‘첫, 사랑을 위하여’ 제작 지원…지역 대표 브랜드 쌀 ‘미소진품’홍보

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 상주시가 방송 콘텐츠와의 전략적 협업을 통해 지역 농특산물의 상표 가치 제고에 나서고 있다.

상주시는 매회 시청률 상승세를 보이는 tvN 월화드라마 ‘첫, 사랑을 위하여’를 제작 지원하며 지역 대표 브랜드 쌀 ‘미소진품’을 전국에 알렸다.

지난 8월 4일 처음 방송된 이 드라마는 예기치 못하게 인생 2막을 맞이한 싱글맘과 의대생 딸이 내일이 아닌 오늘의 행복을 살며 마주하는 ‘끝이 아닌 첫사랑’의 이야기를 담았다.

감성적인 서사와 배우들의 열연이 어우러진 장면 속에 상주쌀 ‘미소진품’이 자연스럽게 등장해 시청자의 눈길을 끌었다.

특히 드라마 속에서 쌀의 맛과 우수성이 시각적으로 표현되며 시청자의 호기심과 구매 욕구를 자극했다.

상주쌀 ‘미소진품’은 농촌진흥청을 비롯한 소비자단체 등에서 공인받은 상주시의 프리미엄 쌀 브랜드다. 청정한 환경과 엄격한 품질 관리 아래 재배되며, 구수한 맛과 찰진 식감이 뛰어나 전국적으로 높은 평가를 받고 있다.

상주시는 이번 방송을 계기로 ‘미소진품’의 브랜드 이미지와 인지도가 전국적으로 확산할 것으로 기대한다.

강영석 상주시장은 “드라마 제작 지원을 통해 상주쌀 ‘미소진품’이 전국 소비자들에게 강렬한 인상을 남겼다”며 “앞으로도 방송·영상 콘텐츠와 전략적 협업을 확대해 지역 농특산물의 브랜드 가치를 높이고, 농가 소득 증대와 지역 경제 활성화에 박차를 가하겠다”고 말했다.