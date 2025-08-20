인천 도화1·금송구역 일반분양 전환 추진 HUG “대출 중단·구상권 청구” 조합 경고 “민간임대 주택 공급 줄어들 것” 우려 확산

‘공공지원 민간임대 연계형 정비사업’에 나섰던 조합들이 일반분양으로 사업 방식 전환을 시도하고 있다. 수익성 강화를 위해 당초 일반분양분을 임대주택으로 부동산투자신탁사(리츠)에 일괄 매각하기로 했던 계획 수정에 나선 것이다. 임대주택 공급에 따른 인센티브로 조합에 금융혜택을 제공했던 주택도시보증공사(HUG)도 구상권 청구 등 경고 메시지에 나섰지만, 아파트값 상승에 따라 일반분양 전환을 추진하는 조합은 증가할 전망이어서, 서민주택인 민간임대 주택 공급이 줄어들 것이란 우려는 커지고 있다.

20일 정비업계에 따르면 최근 HUG는 인천 미추홀구 도화동 도화1구역주택재개발정비사업조합에 ‘사업방식변경 관련 안내’ 공문을 보냈다. 사업방식을 ‘공공지원 민간임대’에서 일반분양으로 변경하기 위해 해당 안건을 조합 총회에 올렸는데, 이에 대해 경고성 메시지를 전달한 것이다.

HUG는 “(총회에서) 해당 안건이 일반분양 전환하는 것으로 가결될 경우, 조합사업비대출보증 및 이주비대출보증 신규발급을 중단하고 사업비대출금 이자 등 일체의 제비용 인출을 중단하겠다”고 경고했다.

공공지원 민간임대 연계형 정비사업은 2014년 박근혜 정부가 도입한 기업형 임대주택 ‘뉴스테이(공공지원 민간임대)’를 기반으로 한다. 주택도시기금과 민간사업자가 자본금을 출자하고, 임대리츠를 설립해 공동 운영하며 주변 시세의 90% 이내에서 8년 이상 장기 임대를 제공하는 구조다.

사업유형은 정비사업 일반분양분이 대상인 정비사업연계형을 비롯해 ▷한국토지주택공사(LH)나 지방공사의 공공택지 공모형, ▷HUG의 민간제안 공모형, ▷공급촉진지구형 등 총 4가지다.

사업방식 변경을 추진중인 도화 1구역 조합은 앞서 2006년 정비기본계획을 수립했지만, 당시 부동산 경기 침체로 시공사 선정에 난항을 겪자 뉴스테이 사업에 지원해 선정됐다. 그 결과 당시 대림산업(현 DL이앤씨)이 시공에 나서며 사업에 속도가 붙기 시작했다.

하지만 20년 가까운 기간 시장 상황이 변하자 조합의 입장도 달라졌다. 업계 관계자는 “공공지원 민간임대는 미분양 리스크가 없다는 건 좋지만 매입가가 시세보다 저렴하기 때문에 조합원으로서는 아까운 마음이 드는 게 사실”이라며 “시장 상황이 안 좋았을 땐 미분양 나느니 리츠에 빠르게 팔아버리고 안정적으로 사업을 끌고가자는 입장이었지만 부동산 시장 상황이 달라지자 일부가 입장을 선회한 것”이라고 설명했다.

실제 사업방식 변경에 나선 조합은 도화 1구역 외에도 또 있다. 최근 철거가 마무리된 인천 동구 송림동 금송구역재개발정비사업도 공공지원 민간임대주택 공급 대신 일반분양 전환을 추진중이다. 해당 정비사업은 총 4000여세대 규모의 대단지로 개발될 예정이다.

문제는 공공지원 민간임대 사업을 지원한 조합들이 용적률 인센티브를 비롯해 HUG의 보증부 대출 등 혜택을 받았다는 점이다.

HUG는 사업방식 변경에 나선 조합에 사전구상권도 청구하겠다며 경고한 상황이다. HUG 측은 도화1구역과 금송구역조합에 “매월 발생하는 사업비 및 이주비대출금 이자 연체 등으로 대출기관의 이행청구 및 대위변제가 이뤄질 경우 즉시 대출잔액에 대한 상환청구를 진행할 것”이라며 “조합재산에 대한 채권보전조치 및 표준사업약정 위반에 대한 손해배상청구 등이 불가피하다”고 전하기도 했다.

한편 앞서 임대주택 공급 계획을 취소하고 일반 재개발 사업방식으로 전환한 사례도 있어, 관련 사업지의 일반분양 추진은 이어질 전망이다. 인천 부평구 청천동의 청천2구역(e편한세상 부평 그랑힐스·5050세대) 공동주택 개발 사업은 2015년 도시정비법에서 최초로 정비사업 연계형 뉴스테이 사업지로 선정됐지만, 조합과 건설사의 노력으로 우여곡절 끝에 일반재개발 사업 방식으로 전환에 성공했다. 홍승희 기자