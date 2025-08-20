특검, ‘집사 게이트’ 수사 속도… IMS모빌리티 조영탁 20일 재소환 김건희·김예성 구속 후 첫 대면조사

[헤럴드경제=이용경 기자] 김건희 여사의 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 20일 이른바 ‘집사 게이트’ 의혹 사건의 핵심 피의자 중 한 명인 조영탁 IMS모빌리티 대표를 다시 불러 조사한다.

조 대표는 이날 오전 9시30분께 특검에 출석하며 ‘지난번 IMS모빌리티가 받은 총 700억원 상당의 투자를 외부 개입 없이 받았다고 했는데 오늘도 같은 입장이냐’, ‘김 여사 개입도 없었다는 말이냐’는 취재진 질문에 모두 “네 맞다”고 답하며 건물 안으로 들어갔다.

조 대표는 지난 2일 첫 소환 조사를 받았고 김 여사가 구속된 이후로 처음 조사를 받게 됐다.

특검은 집사 게이트 핵심 인물로서 최근 구속된 김예성 씨가 설립에 참여하고 지분까지 가진 렌터카 업체 IMS모빌리티가 2023년 카카오모빌리티와 신한은행 등 여러 기업·금융사로부터 184억원을 부당하게 투자받았다는 의혹을 수사하고 있다.

당시 IMS모빌리티는 순자산(556억원)보다 부채(1414억원)가 많아 사실상 자본잠식 상태였는데도 불구하고 거액을 투자받았다. 이에 특검은 당시 투자한 기업·금융사가 각종 경영 현안과 사법 리스크에 직면해 있던 상황에서 김씨와 김 여사의 친분을 고려해 청탁 목적으로 투자하지 않았는지 의심하고 있다.

IMS모빌리티에 투자한 기업·금융사는 한국증권금융(50억원), HS효성(35억원), 카카오모빌리티(30억원), 신한은행(30억원), 키움증권(10억원), 경남스틸(10억원), JB우리캐피탈(10억원), 유니크(10억원), 중동파이낸스(5000만원) 등으로 알려졌다.

특히 IMS모빌리티가 유치한 투자금 가운데 46억원은 이노베스트코리아라는 벤처기업이 김씨로부터 양도받아 보유하던 IMS모빌리티 구주를 사들이는 데 쓰였다는 의혹이 있다. 이 회사의 유일한 사내이사로 김씨의 배우자인 정모 씨가 등재된 사실도 드러나면서 김씨가 실소유한 차명회사라는 의혹이 확산했다.

앞서 조 대표는 지난 2일 특검에 출석하며 IMS모빌리티에 대한 기업들의 투자와 김씨는 관계가 없다고 주장했다. 그는 “180억뿐만 아니라 지금까지 700억 투자에 그 어떤 외부도 개입하지 않았음을 다시 한번 말씀드린다”라고 했다. 그러면서 “IMS모빌리티는 대한민국 모빌리티 서비스에서 우수한 경쟁력을 갖고 있다”며 “모든 투자는 IMS모빌리티의 기술력과 150여명의 젊은 임직원이 만들어낸 결과”라고 강조했다．

특검은 집사 게이트에 연루된 주요 기업에 대한 압수수색과 핵심 관계자 소환을 통해 수사를 이어가고 있다. 특히 집사 게이트 의혹의 주 피의자인 김씨에 대해서는 IMS모빌리티 자금 33억8000만원을 횡령한 혐의를 적용해 지난 15일 구속영장을 발부받았다.

특검은 이노베스트코리아로 흘러간 46억원 가운데 24억3000만원을 김씨가 조 대표에게 빌려주는 방식으로 빼돌렸다고 의심하고 있다. 특검은 김씨에 대한 구속영장에 IMS모빌리티가 이노베스트코리아와 허위 용역계약을 맺고 1억원대 용역 대금을 지급하거나 김씨의 배우자를 여러 법인 임직원으로 이름 올려 허위 급여를 지급하는 방식 등으로 거액의 회삿돈을 횡령했다고도 적시한 것으로 전해졌다.

최근 김씨의 신병을 확보한 만큼 특검은 이날 조 대표를 상대로도 관련 의혹을 추궁하고 수사에 속도를 낼 전망이다.