[헤럴드경제=김수한 기자] 대만이 중국 위협에 대응해 향후 2년간 미국산 드론(무인기)을 5만대 가까이 도입할 예정이라고 중국 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 20일 보도했다.

SCMP는 대만 정부 조달 웹사이트에 나온 입찰 공고를 인용, 대만 국방부가 2026년에 1만1270대, 2027년에 3만7480대의 미국산 드론을 구매할 예정이라고 전했다.

보도에 따르면 대만 국방부는 미군과 마찬가지로 드론을 총탄 등과 같은 소모품으로 분류해 성능별로 5개 종류의 드론을 사들일 예정이다.

다만 해당 드론은 중국산 부품을 쓰지 않아야 하고 중국 본토와 연계되지 않아야 한다는 조건을 달았다.

▶대만, 미국산 드론 5종 5만대 도입=이번에 대만이 도입하는 미국산 드론은 A·B·C·D·E형 드론이다.

A형은 조종 범위가 6㎞이고 멀티로터 수직 이착륙이 가능하며 2.5㎏의 탑재물을 달고 7분 비행할 수 있다. 대만은 이 드론을 내년과 내후년에 각각 7500대, 2만6500대 구매한다.

B형은 멀티로터 수직이착륙이 가능하면서도 조종 또는 전송 거리가 25㎞에 달한다. 10㎏을 탑재할 수 있고 1시간 이상 비행할 수 있다. 내년과 내후년에 각각 1100대, 3200대 구매 예정이다.

C형은 고정익으로 별도의 발사기를 통해 발사되며 모듈식이고 분해가 간편하다. 90㎞의 항속거리에 체공시간은 2시간이며, 10㎏을 탑재할 수 있다.

내년과 내후년에 각각 970대, 2980대가 도입된다.

D형은 30㎞의 항속 거리와 30분 체공시간의 소형 고정익 드론이다. 대만은 각각 1350대와 4450대를 내년과 내후년 구매한다.

E형은 100㎞ 이상의 항속거리와 2시간30분의 체공시간을 갖춘 고정익 수직이착륙 드론이다. 대만은 내년과 내후년에 350대씩을 산다.

▶대만 육군 “드론, 탄약 같은 소모품으로 취급해야”=대만 당국은 지난 14일 방영된 국방산업 성과 보고를 통해 소형 무기를 탑재하고 표적을 직접 타격하는 드론을 포함해 대형 폭탄을 목표물에 정밀 투하할 수 있는 드론, 고성능의 정찰 드론 등 5개 모델을 개발 중이라고 밝혔다.

대만 육군사령부의 정치전 담당 부국장인 러우위이제 소장은 “군이 드론을 어떻게 활용하느냐에 따라 소모품 또는 탄약으로 취급된다”고 밝혔다.

이런 인식은 미군이 지난 7월부터 소형 또는 중형 드론을 소모성 무기로 재분류한 데 영향받은 것이다.

중국의 대만 침공이라는 긴급 상황이 발생할 경우 소모품 격의 드론을 대거 동원해 방어하겠다는 의지를 비친 것으로 분석된다.

타이베이에 본사를 둔 디펜스 인터내셔널의 천궈밍 편집장은 “러시아와 우크라이나 전장에서 매일 2000대의 드론이 소모되고 있다”며 “이제 드론은 소총의 총탄과 마찬가지로 소모품으로 취급돼야 한다”는 의견을 밝혔다.

대만 국방부 싱크탱크 국방안전연구원(INDSR)의 치에청 연구원도 “군사적 용도로 개조한 상업용 드론은 비용이 저렴할뿐 아니라 최전선 군인들에게 장애물 뒤 목표물을 공격하거나 1∼2㎞ 전방에 있는 적의 동태를 살피는 데 큰 도움이 된다”며 적은 비용으로 큰 효과가 있다고 말했다.

▶대만 정부 내년 무기예산 28조 편성=대만 정부는 미국산 드론을 대거 도입하면서 운용 인력 양성에도 박차를 가하고 있다.

대만 정부는 그동안 연간 300명 규모의 드론 관련 인력을 양성해왔으나 향후 2년간 1000명 정도가 필요할 것으로 예상했다.

이런 가운데 대만군의 이 같은 미국산 드론 도입에 대해 대만 내에서 비판적인 목소리도 있다.

대만 군사전문가인 장후광은 “대만군이 적절한 훈련 없이 그저 드론을 비축만 한다면 고비용·저효율의 또 다른 ‘방위 신화’에 그칠 수 있다”고 지적했다.

한편, 대만 정부는 지난 7일 행정원에서 열린 2026년도 중앙정부 총예산 전체위원회에서 내년 무기 구매 특별예산으로 6000억대만달러(약 27조9000억원) 이상을 편성해 보고했다.

중국의 대만 침공시 육·해·공군은 물론 로켓군을 동원해 엄청난 물량 공세를 할 것으로 예상되는 가운데 미국과 대만은 드론을 활용한 ‘지옥도’ 전략으로 맞설 것이라는 관측이 나온다.

지옥도 전략은 중국군이 대만해협을 건너 돌발 공격을 해올 경우 미군이 대만군과 함께 수천 대의 공중 드론과 무인 수상함·잠수함을 동원해 지옥 풍경이 그려질 정도로 가혹하게 대응하는 1차 방어선을 구축한다는 것이 골자다.

이에 맞서 중국도 인민해방군 내에 전자전 부대를 업그레이드해 인공지능(AI) 기반 분석과 모바일 방해가 가능한 대 드론 전투부대 창설을 준비 중인 것으로 보도됐다.

국제사회에선 시진핑 중국 주석의 5년간 ‘3기 집권’이 종료돼 제21차 공산당 전국 대표대회(당대회)에서 시 주석의 추가 집권 여부가 결정될 시점인 2027년 이전 중국의 대만 침공 가능성을 우려한다.