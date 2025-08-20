[헤럴드경제=나은정 기자] 한국인 축구선수 겸 배우가 스페인 상업 장편영화에서 처음으로 주연을 맡아 이목이 쏠리고 있다.

20일 업계에 따르면 스페인 영화 ‘시게 미 보즈’(Sigue Mi Voz·내 목소리를 따라) 주인공에 한국인 축구선수 겸 배우 양재우(24)가 캐스팅됐다.

‘시게 미 보즈’는 베네수엘라 작가 아리아나 고도이가 스페인어로 쓴 웹소설을 원작으로 한 로맨스 영화다. 집에만 틀어박혀 세상과 거리를 두고 살아가던 주인공 클라라가 라디오 프로그램 진행자인 한국인 남자 ‘강’의 목소리를 듣고 사랑의 감정을 키우며 세상 밖으로 나오는 이야기를 담고 있다.

원작 웹소설은 글로벌 웹소설 플랫폼 왓패드에서 누적 3680만 회의 조회수를 기록하며 큰 인기를 끌었다.

이번 영화에 양재우가 캐스팅된 데는 원작 속 주인공 ‘강’이 한국인으로 설정된 만큼 이를 충실히 반영하려는 제작사의 노력이 반영된 것으로 알려졌다.

이례적으로 공개 오디션을 진행한 제작진은 원작 설정에 맞춰 현지인처럼 자연스럽게 스페인어를 구사하는 한국인 배우를 찾으려 했고, 그 결과 축구선수 이력을 가진 양재우를 발탁하게 됐다.

양재우는 11살이던 2012년 스페인 비야레알 유소년팀의 입단 제안을 받아 스페인으로 이주했으며, 현재도 모스토레스 CF 소속 선수 겸 모스토레스 URJC 알레빈 B 풋볼 11의 감독으로 활동하고 있다.

그는 오디션 공고를 본 한 팬으로부터 연락을 받아 지원하게 됐다면서 “배우 오디션에 대한 호기심으로 지원했고, 오디션을 잘 못 봐서 떨어지지 않을까 싶었지만 합격했다”고 말했다.

이번 영화는 네이버웹툰 관계사인 웹툰 프로덕션(구 왓패드 웹툰 스튜디오), 제타 스튜디오, 베타 픽션 스페인이 함께 제작했다. 이는 한국의 웹소설·웹툰뿐 아니라 해외 웹소설·웹툰이 현지 영화나 드라마로 만들어지는 것으로, 웹툰 프로덕션이 해외에서 발굴한 지식재산(IP)을 바탕으로 다양한 영상 콘텐츠를 제작하고 있다는 점에도 시선이 쏠린다.

웹툰 프로덕션은 최근 다양한 비영어권 영상 콘텐츠를 제작하고 있다. 넷플릭스 시리즈 ‘배드 인플루언스(Mala Influencia)’를 선보였고, ‘스루 마이 윈도우’ 3부작, 태국 드라마 ‘뷰티 뉴비’, 인도네시아 시리즈 ‘턴 온’ 등도 제작하고 있다.