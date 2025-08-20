로봇 전문 교육 기회 제공 국내외 6곳에 공식교육센터 운영

[헤럴드경제=한영대 기자] 두산로보틱스는 미국 메인주에 있는 메인대학교에 공식교육센터를 오픈했다고 20일 밝혔다.

메인대는 1865년에 설립된 명문 주립대학교이다. 첨단 산업 분야에서 최고 수준의 연구기관과 교수진을 보유하고 있다.

메인대에 문을 여는 공식교육센터는 로봇 분야 종사자는 물론 로봇에 관심 있는 일반인에게도 전문교육 기회를 제공한다. 두산로보틱스는 이곳에 공식 교육자료, 커리큘럼, 교육용 로봇 키트 등을 지원할 예정이다. 로봇을 활용한 전반적인 시스템 운영, 실무 프로세스 등의 교육도 진행될 계획이다.

두산로보틱스는 메인대를 포함해 미국 텍사스주 플라노, 분당, 대전, 안양, 부산 등 국내외 총 6개의 공식교육센터를 운영하고 있다. 대학교에 위탁교육센터를 운영해 국내 로봇 분야 인재 육성에도 적극 나서고 있다. 두산로보틱스는 창원대, 가천대, 한국폴리텍대 등 7개 대학교에서 교육을 수료한 학생들에게 수료증을 발급하고 있다.

김현수 두산로보틱스 상무는 “로봇을 판매하는 것도 중요하지만 교육 생태계를 구축함으로써 시장 저변을 확대할 필요가 있다”며 “앞으로도 국내외에 공식교육센터를 지속적으로 늘리고, 커리큘럼을 체계화함으로써 로봇 전문가를 양성해 나가겠다”고 말했다.