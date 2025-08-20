21일 오후 6시 유튜브 라이브 진행 AI 밸류체인 심층 분석…투자전략 공개

[헤럴드경제=정윤희 기자] 삼성자산운용은 공식 유튜브 채널을 통해 ‘KODEX로 끝내는 미국 인공지능(AI) 투자 전략’ 웹세미나를 오는 21일 저녁 6시에 개최한다고 20일 밝혔다.

이번 웹세미나를 통해 ▷하반기 증시 방향을 결정할 두 가지 핵심 변수 ▷삼성KODEX 상장지수펀드(ETF)로 한 번에 끝내는 미국 AI 투자 전략 ▷중국 증시, 기회는 있는가 등 실전 투자에 바로 도움이 되는 ‘투자 꿀팁’ 정보들을 제공할 예정이다.

특히, AI 기술이 하드웨어에서 인프라, 소프트웨어, 응용 애플리케이션, 휴머노이드로봇으로 확장되는 과정에서 핵심적인 역할을 하는 기업들을 심층적으로 분석한다. AI 밸류체인의 각 단계에 속한 주요 기업들과 이들을 한 번에 담을 수 있는 KODEX ETF 상품들을 구체적으로 제시할 예정이다.

개인 투자자들이 복잡한 AI 시장을 일일이 분석하고 개별 종목에 투자하는 어려움을 덜고, ETF를 통해 손쉽고 효율적으로 포트폴리오를 구축할 수 있는 실질적인 방안을 제공하는 것이 이번 웹세미나의 핵심 목표다. 또, 투자자들의 궁금증을 실시간으로 해결해주는 ‘월간 ETF 고민 상담소’ 코너도 함께 운영된다.

김도형 삼성자산운용 ETF컨설팅본부장은 “최근 글로벌 증시가 뚜렷한 방향성 없이 변동성을 키우면서 투자자들의 고민이 깊어지고 있다”며 “거시경제 불확실성이라는 파도를 타고 넘을 수 있는 하반기 투자자들이 반드시 주목해야 할 KODEX ETF만의 차별화된 투자 전략을 공유하고자 한다”고 말했다.

회사는 방송 종료 전 채팅창에 안내되는 설문조사 참여를 완료한 시청자들을 대상으로 추첨을 통해 푸짐한 경품도 증정한다. 축구팬들 사이에서 ‘품절 대란’ 아이템인 손흥민 선수의 로스앤젤레스 FC(LAFC) 어웨이 유니폼이 경품에 포함됐다. 이외에도 배달의민족 상품권(20명), 스타벅스 기프티콘(200명) 등 다양한 경품을 마련했다.