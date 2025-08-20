20~21일 이틀간 서울 DDP서 개최 ‘역대 최다 규모’ 80개 금융기관 참여 현장면접, 모의면접 등 일자리 기회

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융권 80개사가 참여하는 공동채용 박람회가 20일 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 막을 올렸다.

금융위원회에 따르면 올해로 9회째를 맞은 이번 박람회는 은행·증권·보험·금융공기업 등 금융기관 76곳과 핀테크·정보기술(IT) 기업 4곳 등이 참가한 역대 최대 규모로 21일까지 이틀간 진행된다.

실제 채용과 연계된 현장면접, 모의면접, 채용상담, 각종 콘퍼런스, 필기시험·면접 관련 특강 등 다양한 현장 프로그램을 통해 청년들에게 폭넓은 일자리 기회를 제공한다.

우선 현장면접은 12개 은행에서 사전 서류심사를 통과한 청년구직자를 대상으로 진행된다. 우수면접자에게는 향후 해당 은행 채용지원 시 서류전형 면제 혜택 1회가 주기로 했다. 8개 은행(IBK기업·iM·KB국민·NH농협·Sh수협·신한·우리·하나)은 양일간, 4개 은행(BNK부산·BNK경남·광주·전북)은 각 하루씩 현장면접과 상담을 실시한다.

18개 금융공기업은 모의면접을 통해 면접 경험과 피드백을 제공한다. 그 외 50개 참가기관은 상담을 통해 인사담당자가 구직자를 대상으로 일대일 채용정보를 전달한다.

올해에는 박람회장 내에 별도 탈의실과 휴게공간을 마련해 구직자의 편의를 강화했다. 박람회 직접 방문이 어려운 구직자를 위해 화상 모의면접과 상담도 도입했다.

금융권 하반기 채용은 이달부터 본격화될 전망이다. 지난 18일 총 185명 규모의 신입행원 채용 계획을 밝힌 우리은행을 시작으로 주요 은행도 줄줄이 채용을 준비 중이다. 하나은행은 빠르면 이달 말 하반기 채용 공고를 낼 예정이고 KB국민은행과 신한은행은 채용 일정을 검토 중이다. 각사별 세 자릿수 규모가 예상된다.

권대영 금융위 부위원장은 “금융산업이 하나의 산업으로서 스스로 경쟁력을 강화하면 높은 부가가치를 창출할 수 있고 그 과정에서 좋은 일자리도 만들어질 것”이라며 “적극적인 채용과 함께 청년들이 금융부문 업무를 체험할 수 있는 인턴의 기회도 많이 제공해달라”고 금융권에 당부했다.

나아가 생산적 분야로 자금 공급의 중요성을 강조하면서 “금융기관이 담보대출 위주의 전당포식 영업보다는 청년의 아이디어와 열정이 있는 창업, 스타트업, 벤처 등 생산적 분야로 자금을 적극 공급해야 한다”고 말했다.