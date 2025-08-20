포장재 공동 연구·기술 교류

[헤럴드경제=강승연 기자] 동원시스템즈가 디지털 캔 프린팅 기업 ‘유일캔’과 상생 업무 협약을 맺었다고 20일 밝혔다.

협약식은 경기도 포천시에 있는 유일캔 본사에서 서범원 동원시스템즈 대표와 김현숙 유일캔 대표 등 양사 임직원들이 참석한 가운데 열렸다.

이번 협약으로 동원시스템즈는 고객사의 다품종 소량 생산 수요에 효과적으로 대응할 수 있게 됐다.

유일캔은 국내에서 유일하게 캔에 직접 인쇄하는 디지털 기술을 보유한 기업이다. 기존에는 새로운 캔 인쇄를 위해 별도의 동판을 제작했다. 앞으로는 원하는 디자인을 캔에 직접 인쇄한다. 특히 1만6000여 가지 색상을 고해상도(최대 1200dpi)로 구현할 수 있다.

아울러 양사는 기능성 포장재 공동 연구 및 기술 교류, 생산 공정 혁신, 안정적 공급망 구축 등 다양한 분야에서 협력할 계획이다.

서범원 동원시스템즈 대표는 “유일캔과 협력 관계를 유지해 동반 성장하겠다”며 “효율적인 생산 시스템을 구축해 고객사에 최고 품질의 포장재를 공급할 것”이라고 말했다.